«Думали, станем триллионерами». Как семь поселков на Иссык-Куле «боролись с бедностью» и потеряли деньги

Жители как минимум семи сел Иссык-Кульской области вложили деньги в компанию «Саттылык» и не получили их обратно. В милицию поступило уже около 300 заявлений. Журналистка Kloop.kg Александра Ли изучила, как сотни человек надеялись «искоренить бедность», но потеряли свои деньги.

Чтобы добраться до села Боз-Бешик в Иссык-Кульской области, нужно ехать около получаса по бездорожью от ближайшего крупного села Кызыл-Суу. Маршрутка туда ходит, но только одна — в 8 утра она едет из Боз-Бешика в Кызыл-Суу, а в 16 часов возвращается обратно. В остальное время сельчанам приходится ездить на попутках, которые можно прождать несколько часов.

В Боз-Бешике около 260 домов. В одном доме могут жить по две-три семьи. Сотовая сеть временами не ловит, интернет — только мобильный, частые перебои с электричеством. Чистую воду дают по часам — несколько лет назад на деньги иностранных доноров в село провели трубы, до этого чистой воды в селе не было вообще. Скоро — опять же на деньги доноров — планируют открыть детский сад.

Дорога в Боз-Бешик

Это село сильнее всего пострадало от вложений в казахскую компанию «Саттылык» — больше половины его жителей отдали ей свои деньги. Большинство сельчан говорят, что эта компания обманула их, организовав «финансовую пирамиду».

Региональный менеджер «Саттылыка» Нурай Бусурманкулова говорит, что только из этого села деньги вложили около 200 человек, а всего по Иссык-Кульской области их около 900.

Представители компании приехали в Боз-Бешик весной 2017 года. Они устроили собрание в местной школе и объяснили жителям, что помогают людям заработать по некой «программе искоренения бедности».

«Нас вывели на улицу, сделали фотографию, раздали подарки. Все люди радовались, и 16 человек сразу подписались [и вложили свои деньги]», — рассказывает местная жительница Кымка Суюмбаева.

Некоторые из этих 16 человек стали «лидерами» — теми людьми, которые распространяли информацию о компании, собирали и передавали деньги сотрудникам «Саттылыка» в Казахстан.

Чтобы начать «бороться с бедностью», надо купить онлайн-кошелек, но это не единственное условие. Для получения прибыли надо привести новых людей — еще двоих, которые купят кошельки и приведут еще по два человека.

Кымка была одной из первых, кто вступил в компанию. Деньги на кошелек собирали всей семьей. В мае 2017 года она купила кошелек за 34 тысячи сомов, а через два месяца уже получила 270 тысяч сомов.

Деньги ей вручили публично, пригласив как можно больше людей в кафе. Как только сельчане увидели радостную Кымку с вырученными деньгами, они стали охотнее вкладывать свои деньги в «Саттылык».

На следующий же день еще 11 человек купили кошельки по 34 тысячи сомов.

Взяли кредит, чтобы разбогатеть

В сентябре компания перестала выплачивать людям деньги.

«Я ведь не знала, что все так обернется. Я никогда никого намеренно не обманывала, сама поверила. […] Наш сын вложил 102 тысячи сомов и ничего так и не получил», — говорит Кымка.

Из жителей Боз-Бешика больше всего денег в «Саттылык» вложила Соня Шамыркулова и ее семья. Они купили шесть кошельков на общую сумму 200 тысяч сомов.

Деньги они взяли в кредит. Теперь им нужно каждый месяц платить банку по 14 тысяч сомов. Пенсии Шамыркуловых на это не хватает, поэтому муж Сони уехал в Москву на заработки.

«Люди все вкладывались — говорили, что компания очень хорошая и приехала, чтобы вытащить людей из бедности. Мы подумали, что если она вытаскивает из бедности, то может и нам удастся немного от долгов избавиться», — говорит она.

Сначала Шамыркулова купила три кошелька, вложив 102 тысячи сомов — меньше, чем через месяц она получила с них прибыль. Ей предложили вложить полученные деньги в компанию и купить еще три кошелька. Для этого надо было добавить еще 21 тысячу сомов — семья Шамыркуловых заложила свои украшения в ломбард.

«Ничего не подозревая, мы согласились. Подумали, что если у нас будет шесть кошельков, сможем закончить ремонт во дворе. Думали, ну, люди там выходят миллионерами, а мы с этими кошельками станем триллионерами», — говорит она.

Через некоторое время Шамыркуловым понадобились деньги, и Соня попросила «лидера» их села по имени Гулжамал вернуть ей вложенные средства.

Деньги им вернули, но только за один кошелек.

«Мы попробовали вытащить деньги и с других двух кошельков, но она отказалась и сказала, что для вывода денег надо приводить людей и предлагать им вложиться», — рассказывает Соня.

По словам Шамыркуловой, «лидеры» обещали, что сельчане очень скоро получат прибыль от своих кошельков, но эти обещания оказались пустыми. Деньги она вложила в июне — прошло уже семь месяцев, но она не получила ни обещанную прибыль, ни те деньги, что вкладывала.

«Мы ходили каждый день, радуясь мысли, что вот-вот уже получим свои деньги. Надеялись, что хотя бы один кошелек выйдет, но вот ничего и не произошло до сегодняшнего дня», — объясняет она.

Деньги в «Саттылык» вложили не только жители Боз-Бешика. Пострадали жители еще как минимум шести сел Иссык-Кульской области.

Задача для местной милиции

В январе 2017 года милиция Джети-Огузского района той же области возбудила дело по факту мошенничества.

«Дело возбуждено по факту, не в отношении кого-либо, а что люди деньги сдали в “Саттылык”. Мы там будем уточнять — может, прикрываясь именем “Саттылык”, кто-то деньги собирал», — говорит замначальника следственной части Джети-Огузского УВД Кумар Курманбеков.

По его словам, в милицию поступило около 300 заявлений от сельчан, но пострадавших около тысячи — не все хотят писать заявления.

«Мы пострадавших приглашаем, но многие отказываются заявления писать. Кто-то плюнул. Многие кумторовцы (работники золотодобывающего предприятия «Кумтор»), оказывается, деньги давали, но им как-то западло писать заявление», — объясняет замначальника следственной части.

По словам Курманбекова, кроме тех, кто отказывается писать заявления, есть и те, кто надеется получить свои деньги и намерен продолжать работать с «Саттылыком».

«У них это называется “матрица”, а по-нашему пирамида — обманный съем денег у населения. […] Мы сказали [жителям], что это обманный путь, они говорят: “Нет, мы верим, что можно заработать”», — сетует Курманбеков.

По данным МВД, в милицию также обратились семь жителей села Боконбаево Тонского района с заявлениями против представителя «Саттылыка».

Сперва милиция возбудила дело против представителя компании, но позже местные жители отказались от претензий (им вернули деньги), и милиция закрыла дело.

«Мы — благотворительный бизнес-проект»

Кыргызский «Саттылык» — официальное представительство казахского товарищества с ограниченной ответственностью с таким же названием, зарегистрированного в 1999 году. В Кыргызстане компания была официально зарегистрирована в июне 2017 года в Джалал-Абаде.

Чтобы начать «зарабатывать» нужно купить кошелек (или бизнес-место, как его называет директор кыргызского филиала компании). Есть несколько кошельков: start, business, gold, auto и home. Их стоимость варьируется от 10 тысяч до 3 млн тенге (примерно, от 2 до 640 тысяч сомов).

Через некоторое время после покупки кошелька (точный период времени никто не называет) вкладчик получает обратно свои деньги, прибыль и какой-то материальный подарок от компании — подушки, одеяла, матрасы, ноутбук, машину, телевизор, дом (все зависит от купленного кошелька).

Директор кыргызского филиала Жаннаткан Аттокурова сказала, что не знает, почему люди в Иссык-Кульской области называют их компанию «финансовой пирамидой» и жалуются на то, что потеряли деньги.

«Финансовой пирамиды здесь нет, потому что у нас благотворительный бизнес-проект. Мы входим, себе покупаем место. Это не трудно вообще-то, а кто не может пригласить, от этих людей можно ждать [, что они будут называть компанию пирамидой]», — говорит Аттокурова.

Она объясняет, что цель их проекта — помощь детским домам в Кыргызстане и Казахстане. По ее словам, они уже помогли нескольким детдомам в Кыргызстане: одному в Кызыл-Суу, одному в селе Беловодское и двум в Джалал-Абаде.

Однако, только в одном из перечисленных детских домов подтвердили, что компания «Саттылык» оказывала им помощь — принесли одеяло и детскую одежду.

В базе данных юридических лиц профиль компании указан как «оптовая торговля широкого ассортимента», но Аттокурова заявила, что никакой торговлей они не занимаются.

«У нас вообще-то торговли нет там. Кто зайдет, они получают одеяло в подарок», — говорит она.

Наргиза Сагындыкова, тоже вложившая свои деньги в «Саттылык», показывает подаренное компанией одеяло

По словам Аттокуровой, работа в «Саттылыке» организована так: человек покупает бизнес-место и должен пригласить двоих человек, которые тоже должны купить место. Приглашенные им люди должны пригласить еще по два человека. И, только когда последние купят себе бизнес-места, он получит прибыль. С этой прибыли компания удерживает 10%.

«Мы же подарки людям даем, в налоговую платим. Кто работает, тому зарплату платим», — объясняет Аттокурова.

По ее словам, если не приглашать людей в компанию, то с деньгами ничего не происходит — вы и не получаете прибыль и не можете забрать вложенные деньги назад. Но можно продать свое бизнес-место другому человеку.

«Нет-нет, такого нет, они не отдадут деньги […] Вы купили бизнес-место. Если вы зайдете, купите что-нибудь в магазине, вы обратно не вернете же», — говорит она.

Пин-код вместо договора

Письменные контракты как таковые с вкладчиками также не заключаются.

«Договор письменно тоже можно, но у нас в электронном виде тоже есть договор. Когда они высылают деньги в Казахстан, они им дают пин, через пин они регистрируются, у них открывается личный кабинет у всех», — объясняет Аттокурова.

Однако никто из 10 сельчан, с которыми разговаривали журналисты Kloop.kg, не смог показать, как пользоваться личными кабинетами — они просто не знают, как это делается.

Те сельчане, которые попросили договор, получили его, но, по мнению юриста компании «Прецедент» Ильяны Жедигеровой, он составлен так, что не в полной мере защищает права вкладчиков. Например, в нем не предусмотрены санкции для компании в случае, если она не выполнит свои обязательства.

Связаться с казахским офисом компании «Саттылык» не удалось. Директор кыргызского филиала не смогла назвать количество сотрудников в местной компании и точный адрес офиса.

Так называемые «финансовые пирамиды» в Кыргызстане напрямую не запрещены, но суд может решить, что их действия являются «мошенническими». Мошенничество по закону может наказываться лишением свободы сроком до 10 лет.

По данным МВД, в 2017 году милиция расследовала более 4000 уголовных дел по мошенничеству, чуть больше половины из них были переданы в суд.

Соавтор: Нуржамал Джанибекова