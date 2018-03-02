«Кыргыз Туусу» опубликовала опровержение на жалобы врачей в отношении Батыралиева

Правительственная газета «Кыргыз Туусу» назвала жалобы врачей в отношении министра здравоохранения Талантбека Батыралиева «безосновательными». Ранее врачи пожаловались газете на «некомпетентные решения» министра, но затем он пригрозил им и изданию судебными исками.

«Кыргыз Туусу» назвала в своей статье-опровержении, вышедшей 2 марта, претензии врачей к министру «безосновательными» и «не выражающими мнения всех врачей».

«Больше нет той негативной ситуации вокруг Батыралиева. Теперь министр работает, чтобы оправдать надежды людей честным трудом», — пишет «Кыргыз Туусу».

Самому опровержению посвящен один абзац, а большая часть статьи описывает итоги деятельности минздрава за 2017 год и планы на 2018.

Консультант минздрава Елена Баялинова написала у себя на фейсбуке, что опубликованное в декабре обращение врачей «расшатало ситуацию вокруг минздрава и его руководителя с целью лоббирования чьих-то интересов».

Газета «Кыргыз Туусу» в декабре 2017 года опубликовала обращение врачей, которые утверждали, что под руководством Батыралиева в минздраве началась «катастрофическая ситуация в системе здравоохранения».

«[…] за все годы развития системы здравоохранения в Кыргызстане такой ситуации никогда не было, медицинские специалисты, не подвергались таким унижениям и гонениям, не было столько фальши и лжи со стороны ни одного из министров», — говорилось в обращении.

10 января Батыралиев подал иск к «Кыргыз Туусу» и потребовал от издания 500 тысяч сомов в качестве моральной компенсации. Он заявил, что факты, приведенные в статье, «не соответствуют действительности и ничем не подтверждаются».

Министр также подал иск и на 24 врачей, подписавшихся под обращением — он потребовал от них по 100 тысяч сомов компенсации.

В феврале стало известно, что 15 человек из подписавшихся под обращением врачей отказались от своих подписей — медики заявили, что не подписывали обращение в том виде, в котором оно опубликовано в «Кыргыз Туусу», а главный редактор газеты Эрнис Балбаков принес Батыралиеву извинения за статью.

После этого Батыралиев отозвал оба иска. По словам Баялиновой, иск отозвали из-за отсутствия результатов проверки произошедшего инцидента.

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