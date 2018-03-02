Исаков предложил уволить главу госкомитета связи Абасканова

Премьер-министр Сапар Исаков направил президенту Сооронбаю Жээнбекову письмо с просьбой уволить главу Госкомитета информационных технологий и связи (ГКИТиС) Нурбека Абасканова. Служебное расследование выявило, что госагентство связи при ГКИТиС выдало лицензию фирме Абасканова.

Пресс-секретарь премьер-министра Урмат Кабылова сказала журналисту Kloop.kg, что Исаков направил президенту предложение уволить Абасканова 2 марта. Пока неизвестно, изучил ли Жээнбеков предложение Исакова.

Днем ранее премьер-министр поручил провести служебное расследование в отношении Абасканова.

«Проверка проводится по факту того, что лицензионная комиссия госагентства связи (ГАС) выдала лицензию фирме, среди учредителей которой числится Нурбек Абасканов. ГАС подчиняется непосредственно госкомитету информационных технологий», — сообщили в правительстве.

Заседание лицензионной комиссии прошло 22 февраля. Лицензии выдали пяти компаниям и четырем частным предпринимателям.

Бессрочную лицензию получила компания «АйСи Бест», которая предоставляет услуги электрической связи. По базе данных минюста, компанией владеют Нурбек Абасканов и Валерий Адейкин.

Пресс-служба ГКИТиС заявила, что компания «АйСи Бест» получила лицензию законно, так как Абасканов заведомо предоставил документы о том, что передал свою долю компании другому учредителю.

«Таким образом, им заблаговременно предпринимались действия, направленные на соблюдение норм законодательства КР, регулирующих его пребывание в статусе госслужащего», — заключили в ГКИТС.

Абасканов возглавил госкомитет связи в 2017 году. До этого он был заместителем председателя правления в «Национальной энергетической холдинговой компании», а с 2013 по 2015 работал гендиректором «Кыргызтелекома».