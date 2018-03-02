Казахстан: Заключенный кыргызстанец объявил голодовку из-за дискриминации со стороны начальства колонии

Мужчина, который содержится в одном из учреждений в городе Тараз, заявил о дискриминации по национальному признаку со стороны руководства. Омбудсмен Кубат Оторбаев уже направил обращение в Генпрокуратуру и МИД Кыргызстана с просьбой рассмотреть возможность экстрадиции заключенного из Казахстана.

Институт омбудсмена Кыргызстана сообщил, что заключенный кыргызстанец является инвалидом III-группы. По его словам, он подвергается дискриминационному притеснению по национальоному признаку со стороны руководства учреждения.

В знак протеста против этих действий, мужчина объявил голодовку и зашил себе рот проволокой. В своем обращении он заявил, что в случае смерти виновато будет руководство учреждения.

Омбудсмен Кубат Оторбаев обратился к своему казахскому коллеге Аскару Шакирову с просьбой оказать правовую помощь кыргызстанцу и привлечь к ответственности виновных, если факты нарушения его прав подтвердятся.

Оторбаев обратился в Генеральную прокуратуру и МИД Кыргызстана с просьбой содействия в экстрадиции заключенного.