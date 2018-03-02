Брата задержанного в США сына экс-посла КР вызвали на допрос в ГКНБ

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) вызвал на допрос Чингиза Сыдыкова, старшего брата Тенгиза Сыдыкова, арестованного в США по подозрению в контрабанде оружия. Оба Сыдыковых — сыновья экс-посла Кыргызстана в США.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сказал журналисту Kloop.kg, что Чингиза Сыдыкова вызвали на допрос 2 марта.

«В материалах СМИ о том, что кыргызстанцы имеют отношение к контрабанде оружия, фигурирует имя Чингиза Сыдыкова. В связи с этим он был вызван на допрос», — сказал Сулайманов.

Сам Сыдыков в разговоре с журналистом издания «Азаттык» опроверг информацию о связях его брата Тенгиза с контрабандой. Сыдыкова-младшего задержали 27 февраля по подозрению в нелегальной отправке оружия из США в Чечню и Кыргызстан.

«Я точно знаю, он никакого отношения к этому не имеет. Там суд решит, скорее всего, сам», — сказал он.

МИД Кыргызстана сообщил, что американский суд оставил Тенгиза Сыдыкова под домашним арестом на время следствия. Второй задержанный по этому делу — Эльдар Резванов — остался под арестом до 7 марта.

Тенгиз Сыдыков — сын бывшего посла Кыргызстана в США Замиры Сыдыковой. Она подтвердила задержание сына, но опровергла его связь с контрабандой. По её словам, сын работал в IT-компании.

27 февраля полиция города Александрия, штат Вирджиния, задержала Тенгиза Сыдыкова и Эльдара Резванова по подозрению в контрабанде оружия.

По версии следствия, мужчины пытались отправить контрабандой оружие, используя поддельную опись и замаскировав детали оружия под кухонную утварь.

По теме: