МИД: Подозреваемый в контрабанде оружия из США сын бывшего посла КР под домашним арестом

Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило, что суд в США назначил задержанному кыргызстанцу Тенгизу Сыдыкову наказание в виде домашнего ареста. Сыдыкова и его друга Эльдара Резванова арестовали 27 февраля по подозрению в контрабанде.

МИД сообщил, что в посольство Кыргызстана в США и Канаде поступило уведомление от американских властей о помещении Тенгиза Сыдыкова под домашний арест по подозрению в контрабанде оружия. По информации министерства, суд по делу Сыдыкова прошел 1 марта.

Еще один подозреваемый по этому делу Эльдар Резванов оставлен под стражей до 7 марта. Об этом сообщило издание «Азаттык» со ссылкой на канцелярию суда города Александрия.

28 февраля американские СМИ сообщили о задержании двоих мужчин, подозреваемых в контрабанде оружия в Чечню. Первоначально их по ошибке приняли за чеченцев, однако позже выяснилось, что оба мужчины — граждане Кыргызстана. Ими оказались 28-летний Тенгиз Сыдыков и 27-летний Эльдар Резванов.

Согласно документу, размещенному на сайте департамента юстиции США, Сыдыков и Резванов купили больше 100 единиц разобранного оружия и попытались отправить их без лицензии в Чечню.

По версии следствия, мужчины пытались отправить контрабанду, используя поддельную опись и замаскировав детали оружия под кухонную утварь.

Бывший посол Кыргызстана в США и редактор газеты ResPublica Замира Сыдыкова сообщила нескольким изданиям, что одним из задержанных оказался её сын — Тенгиз. Но Сыдыкова опровергла связь Тенгиза с контрабандой оружия и заявила, что он работал в США в одной из IT-компаний.

По её словам, в квартире Эльдара Резванова, который был другом её сына, полицейские провели обыск. Тенгиз раньше жил с Эльдаром в этой квартире, но съехал оттуда около года назад.

Она добавила, что Эльдар — гражданин Казахстана, но ей неизвестно, чем именно он занимался в США.