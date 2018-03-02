Исаков предложил реформировать милицию в полицию

Премьер-министр Сапар Исаков заявил о необходимости реформ в милиции. Одним из шагов станет переименование милиции в полицию — по его мнению, это сделает сотрудников правоохранительных органов ближе к гражданам.
Свое предложение премьер-министр озвучил на конференции «Со-безопасность и политика предупреждения преступности» 2 марта.
По мнению Исакова, милиция представляет из себя «милитаристическую организацию», у которой минимальное влияние на общественность. Полиция же, как считает глава правительства, сотрудничает с обществом.
Пресс-секретарь премьер-министра Урмат Кабылова сказала журналисту Kloop.kg, что слова Исакова связаны не со сменой названия, а со сменой концепции и подхода работы правоохранительных органов.
В ноябре 2017 года Исаков расформировал Главное управление патрульной милиции и создал Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения.
Кроме названия, новое управление сменило также и некоторые функции — оно стало следить только за безопасностью на дорогах и перестало патрулировать улицы.
Вместе со сменой названия также изменилась форма сотрудников ГУОБДД и принципы отбора в новое управление.
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