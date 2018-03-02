Россия: Олимпийские чемпионы не получили BMW обещанных моделей

Российские спортсмены, завоевавшие на зимней Олимпиаде в Пхенчхане золотые медали, не получили обещанных BMW X6. О том, что золотым призерам достанутся автомобили этой модели заявил представитель завода, на котором их собирают.

Планировалось, что золотые призеры получат BMW X6, серебряные — X5, а бронзовые — X4.

«На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», — заявил президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

Фигуристка Алина Загитова, получившая золотую медаль Олимпиады, подтвердила «Медузе», что ей достались ключи от BMW X5, а не от X6. Фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль, сообщила о получении BMW X4, а не X5.

Представители BMW Group Россия сообщили изданию РБК, что спортсменам, которые получат золотые медали, изначально не планировали вручать BMW X6.

«Изначально в заявке фонда [поддержки олимпийцев] <…> присутствовали два типа автомобиля BMW X5 — за золотую медаль и BMW X4 в разных версиях — за серебро и бронзу», — заявили в компании.

Однако представитель завода «Автотор» в Калининграде, на котором собирают автомобили, заявил изданию «РИА Новости», что золотые медалисты Олимпиады получат BMW X6.

«Олимпийцы получат автомобили BMW Х4, Х5 и Х6. Все они вышли с конвейера калининградского “Автотора”. Это обычные серийные автомобили различной комплектации, не самой простой», — сказал он.

Россияне, выступавшие под олимпийским флагом, выиграли две золотых, шесть серебряных, девять бронзовых наград и заняли 13-е место в медальном зачете Игр.

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