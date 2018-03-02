46 человек незаконно получили 23 млн сомов пособий — возбуждено дело

Военная прокуратура возбудила уголовные дела в отношении сотрудников комиссариатов города Ош, а также Ноокатского, Кадамжайского и Кара-Сууйского районов Ошской области. По версии следствия, сотрудники незаконно оформили пособия для 46 человек с 2010 по 2017 годы.

Генеральная прокуратура сообщила, что 46 человек получили подложные удостоверения и их имена занесли в воинские учетные документы о том, что якобы принимали участие в боевых действиях в Афганистане.

В последующем, каждый из них получил от местных отделов соцразвития по шесть тысяч сомов в месяц с 2010 по 2017 годы.

Следствие выяснило, что государству нанесен материальный ущерб в размере более 23,7 млн сомов.

Военная прокуратура возбудила уголовные дела по статьям «Злоупотребление служебным положением», «Служебный подлог» и «Мошенничество».