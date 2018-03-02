Депутат Фархат Иминов сложил свои полномочия

Депутат от фракции «Республика — Ата-Журт» Фархат Иминов прекратил полномочия до окончания действия своего мандата. Кто заменит Иминова в парламенте — пока неизвестно.

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В Центризбиркоме журналисту Kloop.kg сообщили, что пока заявления от Иминова о сложении полномочий им не поступало.

Сотрудница из приемной Иминова, которая не назвала своего имени, подтвердила журналисту Kloop.kg информацию о сложении Иминовым полномочий. Она не сообщила о причинах отставки, сказав, что это было его «личное решение».

Пока неизвестно, кто придет на его место. 2 марта помощник депутата Максат Алымбеков опубликовал обращение Иминова в фейсбуке, в котором парламентарий назвал свой уход «не политическим».

«Это было непростое для меня личное и жизненное, а не политическое решение. Хочу подчеркнуть, что я принял это решение со спокойным сердцем, потому что оставляю свой пост в момент, когда в нашем народе, как и в моих коллегах, есть уверенность в собственных силах и решимость действовать во благо моей родной страны», — говорится в обращении.

Будучи депутатом Иминов входил в комитет по бюджету и финансам от фракции «Республика — Ата-Журт». С 2008 по 2012 годы был депутатом бишкекского горкенеша. С 2005 по 2012 годы занимал руководящие посты в частных компаниях.

Во время президентских выборов 2017 года оппоненты кандидата в президенты Омурбека Бабанова обвинили Иминова в том, что он якобы встречался с высокопоставленными чиновниками из Казахстана и просил их «закрыть границы», чтобы «спровоцировать» волнения в Кыргызстане.

Иминов назвал обвинения «гнусной ложью» и «провокацией». В своем открытом письме депутат заявил, что оппоненты Бабанова «придумывают все более абсурдные поводы для того, чтобы очернить и его, и его соратников».

Президентские выборы в Кыргызстане прошли 15 октября 2017 года. Бабанов проиграл в президентской гонке, а его оппонент — Сооронбай Жээнбеков — стал президентом страны.

После поражения на президентских выборах 15 октября 2017 года Бабанов покинул страну. Представители политика сообщили, что ему нужно поправить здоровье.

После выборов Генпрокуратура возбудила на Бабанова уголовное дело, обвинив в разжигании межнациональной вражды во время его выступления в Оше. Сам политик назвал уголовное дело «произволом со стороны правоохранительных органов».

В конце декабря 2017 года Бабанов заявил, что «полностью уходит из политики», а 18 января ЦИК прекратил его депутатские полномочия.