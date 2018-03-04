Минфин объявил тендер на закупку цветов суммой в 250 тысяч сомов

На сайте госзакупок появилась информация о тендере на закупку цветов. Тендер объявило министерство финансов – ведомство готово выделить на цветы сумму в 250 000 сомов.

Информация о тендере от Минфина появилась на сайте госзакупок 1 марта.

Минфин готов закупить «цветочную продукцию» на сумму в 250 000 сомов.

Срок подачи заявок закончится 5 марта.

По мнению общественного деятеля Эдиля Байсалова, закуп цветов связан с грядущим празднованием Международного женского дня.

вы слышали? Минфин собирается потратить 250 тысяч сомов ($3700) на закупку цветов на 8 марта. Вот за это надо немедленно всё правительство разгонять! — Edil Baisalov (@baisalov) March 3, 2018

На сообщение Байсалова в твиттере среагировал депутат парламента от СДПК Дастан Бекешев. Он написал, что за это правительству предъявят в парламенте «цветы за свой счёт».

Где? Ссылку дайте. Предъявим. Цветы за свой счёт. — Дастан Бекешев (@bekeshev) March 3, 2018

Kloop.kg пытался уточнить у министерства финансов причину закупа цветочной продукции, но связаться с министром и пресс-службой ведомства не удалось.