Возбудили уголовное дело по факту отказа двигателей самолета авиакомпании Tez Jet

Самолет авиакомпании Tez Jet 1 марта вынужден был совершить аварийную посадку из-за отказа двигателя. Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

МВД завело уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и/или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта».

Кого именно подозревают в нарушении правил безопасности, повлекших за собой отказ одного из двигателей самолета, пока неизвестно.

По уголовному кодексу виновным грозит наказание в виде штрафа в один миллион сомов, исправительные работы сроком до года и даже лишение права работать в сфере авиа сроком до трех лет.

Авария на самолете авиакомпании Tez Jet произошла 1 марта, когда он совершал рейс из Бишкека в Баткен.

Из-за отказа одного из двигателей самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Бишкеке спустя 30 минут полета.

На борту самолета находилось 96 пассажиров, никто из них не пострадал.

Пассажиры сняли на видео панику на борту и разорванный мотор самолета.

Вот что происходило внутри самолета! Слава Богу, что все обошлось! pic.twitter.com/VgGYiQWTtC — Photogeniuskg (@bishkekchanka65) March 2, 2018

После приземления помощь пассажирам оказали сотрудники МЧС.

Агентство гражданской авиации создало комиссию, которая изучает причины аварии самолета авиакомпании Tez Jet.