Трасса Бишкек-Нарын-Торугарт: При столкновении грузовика, микроавтобуса и внедорожника погиб человек

Авария с участием трех машин произошла в Чуйской области на объездной трассе Бишкек-Нарын-Торугарт, недалеко от города Токмак. В столкновении грузовика, микроавтобуса и внедорожника скончался один человек, еще несколько пострадали.

Авария произошла 4 марта на объездной трассе недалеко от Токмака.

В результате столкновения внедорожника, грузовика и микроавтобуса погиб один человек, ещё несколько получили травмы. Точное количество пострадавших не сообщается.

По фотографиям очевидцев аварии видно, что сильно пострадали задняя и левая части микроавтобуса, а внедорожник практически лишился бампера.

На место автокатастрофы прибыла милиция. Сотрудники правоохранительных органов не смогли сообщить журналисту Kloop.kg причину аварии.

«Пока нет точной информации, кто был виновником ДТП», — рассказали в ГУОБДД Чуйской области. Ведомство ведет расследование произошедшего.