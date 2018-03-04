Кыргызстанец Муслим Евлоев завоевал золото чемпионата Азии по борьбе

Шестой соревновательный день чемпионата Азии по борьбе принес кыргызской сборной две медали. Золото завоевал Муслим Евлоев, а бронзу — Улукбек Жолдошбеков.

В ⅛ финала турнира по вольной борьбе весовой категории до 74 кг Муслим Евлоев сразился с таджикистанцем, а в четвертьфинале ему противостоял спортсмен из Туркменистана. В обоих поединках Евлоев вышел победителем общим счетом в 23-2.

В полуфинальной схватке соперником кыргызстанца был иранец Мустафа Махбби Хоссейн Хан, поборов которого Евлоев вышел в финал.

За золото чемпионата Азии кыргызский спортсмен соревновался с борцом из Монголии Мандахнараном Ганзориг — поединок завершился безоговорочной победой Муслима Евлоева 11:1.

Кроме того, в последний соревновательный день, Улукбек Жолдошбеков, выступавший в весе до 61 кг, принес сборной бронзовую медаль. В ⅛ финала кыргызский борец победил представителя Ирака со счетом 11:0.

В четвертьфинале кыргызстанец встретился с Нурисламом Санаевым из Казахстана и проиграл ему — 4:7. В итоге казахский спортсмен добрался до финала, а Жолдошбеков получил возможность побороться за бронзу турнира.

В первом раунде утешительного турнира кыргызский атлет одолел Чинзорига Цермаа из Монголии со счетом 3:1, а в схватке за бронзу поборол иранского спортсмена Иман Мохтар Садегхикуканде.

Чемпионат Азии по борьбе прошел в Бишкеке с 27 февраля по 4 марта во Дворце спорта имени Кожомкула. В первенстве выступили борцы из 20 стран Азии.

Кыргызстан представляли 25 спортсменов в разных весовых категориях.

По итогам турнира в копилке кыргызской сборной 11 медалей — две золотые, три серебряных и шесть бронзовых.

Также в последний день чемпионата кыргызскому борцу Базару Базаргуруеву вручили бронзовую медаль олимпийских игр в Пекине 2008 года и денежный приз в размере 2.2 миллиона сомов.

В 2017 году МОК решил отдать медаль Базаргуруеву, потому что один из призеров Олимпиады, украинский борец Василий Федоришин, не прошел перепроверку на допинг — в его пробе обнаружили анаболический стероид туринабол.

В Пекине Федоришин завоевал серебро Игр в весовой категории до 60 кг. В этой же весовой категории выступал кыргызский борец и стал четвертым в общем зачете.

В ¼ финала Базаргуруев проиграл украинскому борцу. Затем, в первой схватке утешительного турнира, выиграл у американца Майка Задика, а в финале за бронзу кыргызстанец проиграл японцу Кеничи Юмото.

Теперь, по правилам МОК, серебряная медаль Федоришина перешла к Юмото. А бронзовую медаль японского спортсмена передали Базаргуруеву.