Жээнбеков не будет комментировать критику Атамбаева в свой адрес

Толгонай Стамалиева, пресс-секретарь президента Сооронбая Жээнбекова, сообщила, что глава государства не будет комментировать заявления экс-президента Алмазбека Атамбаева в свой адрес. Ранее Атамбаев заявил, что Жээнбекову «подсунули» речь на Совете безопасности, в которой президент раскритиковал правоохранительные органы.

Стамалиева сообщила, что заявления экс-президента Атамбаева на съезде СДПК, который прошел 31 марта, «не были неожиданными» для Жээнбекова.

«Пресс-конференция экс-президента была достаточно эмоциональной. Он удовлетворил любопытство общественности и журналистов. Считаем неуместным комментировать или реагировать на эмоциональные высказывания экс-президента. Алмазбек Шаршенович знает позицию президента по всем этим озвученным им вопросам», — сказала Стамалиева.

По её словам, президент не имеет отношения к скандалу вокруг тендера по модернизации ТЭЦ и сделает свое заявление о ситуации вокруг теплоэлектроцентрали только после окончания результатов расследования и депутатской проверки.

«Жээнбеков ушел с должности премьер-министра для участия в президентской гонке 21 августа 2017 года. В подготовке к зиме 2017-2018 годов Сооронбай Шарипович тоже не принимал участия», — добавила Стамалиева.

31 марта экс-президента Алмазбека Атамбаева выбрали председателем СДПК. После собрания он, отвечая на вопросы журналистов, сделал серию заявлений, связанных с критикой вокруг своего преемника, президента Сооронбая Жээнбекова

В частности, Атамбаев раскритиковал выступление Жээнбекова на Совете безопасности в феврале, когда президент выразил свое недовольство итогами борьбы с коррупцией со стороны правоохранительных органов.

«Потому что когда говорится, что при Атамбаеве три последних года власти не занимались борьбой с коррупцией… даже сегодняшние громкие коррупционные дела, они были начаты Атамбаевым. Вот последний случай с НДС на 800 млн сомов. Это было в прошлом году еще начато», — заявил Атамбаев.

Также экс-президент раскритиковал то, что брат президента — депутат Асылбек Жээнбеков — не сдал свой мандат. Однако Атамбаев выразил свою поддержку премьер-министру Сапару Исакову, заявив, что тот не виноват в аварии на ТЭЦ Бишкека, которая произошла в конце января.

По словам Атамбаева, подготовкой ТЭЦ и госзакупками занималось правительство Жээнбекова, когда он возглавлял правительство.

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