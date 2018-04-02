Грузоперевозчики тоже бастуют. Объясняем, почему

Несколько десятков грузоперевозчиков уже третий день бастуют на контрольно-пропускном пункте «Сосновка» в Чуйской области Кыргызстана. Они, как и водители бишкекских маршруток, недовольны новыми штрафами за отсутствие страховки. В их случае это страховка опасных грузов. Другая претензия водителей фур — «коррупция» на дорогах.

Что случилось?

На контрольно-пропускном пункте «Сосновка» на трассе Бишкек—Ош с 30 марта бастуют водители грузовиков.

По данным издания 24.kg, по обеим сторонам трассы стоят 150 грузовых фур. В пресс-службе минтранса сообщили, что машин «не меньше 80». В Ассоциации грузоперевозок сообщили , что большинство протестующих — перевозчики горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Водители фур недовольны тем, что с 1 апреля власти ввели штрафы за отсутствие страховки опасных грузов, также они требуют отменить еще один штраф за нарушение правил перевозки грузов.

Почему водители не хотят платить за страховку?