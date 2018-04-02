Грузоперевозчики тоже бастуют. Объясняем, почему

Несколько десятков грузоперевозчиков уже третий день бастуют на контрольно-пропускном пункте «Сосновка» в Чуйской области Кыргызстана. Они, как и водители бишкекских маршруток, недовольны новыми штрафами за отсутствие страховки. В их случае это страховка опасных грузов. Другая претензия водителей фур — «коррупция» на дорогах.
Что случилось?
На контрольно-пропускном пункте «Сосновка» на трассе Бишкек—Ош с 30 марта бастуют водители грузовиков.
По данным издания 24.kg, по обеим сторонам трассы стоят 150 грузовых фур. В пресс-службе минтранса сообщили, что машин «не меньше 80». В Ассоциации грузоперевозок сообщили , что большинство протестующих — перевозчики горюче-смазочных материалов (ГСМ).
Водители фур недовольны тем, что с 1 апреля власти ввели штрафы за отсутствие страховки опасных грузов, также они требуют отменить еще один штраф за нарушение правил перевозки грузов.
Почему водители не хотят платить за страховку?
Глава Ассоциации грузоперевозчиков Чолпонбек Джамбаев говорит, что водители не хотят получать страховые полисы из-за «невыгодных условий», которые не учитывают их интересов.
«В случае дорожно-транспортного происшествия нам нужно в страховой компании представить справку из больницы, чеки из аптеки и доказывать, что мы пострадали. Подать документы следует в течение месяца, а страховая компания еще месяц будет рассматривать заявку, чтобы дать ответ. А в жизни ведь как? Человек попадает в больницу, и ему срочно нужны деньги на лекарства, на операцию. В этом случае мы никак себя, выходит, не застраховываем», — объясняет он.
По его словам, все грузоперевозчики страны должны будут заплатить страховым компаниям около 6 млн сомов, из которых 4 млн предусмотрены для возмещения возможного вреда окружающей среде — если фура с опасным грузом попадет в аварию.
Но, по мнению Джамбаева, на возмещение такого ущерба после аварий с нефтяными цистернами тратится не больше 15 тысяч сомов.
А что за второй штраф, который требуют отменить?
Глава Ассоциации грузоперевозчиков Темирбек Шабданалиев говорит, что перевозчики ГСМ вышли на акцию протеста еще и из-за того, что их штрафуют за нарушение норм осевой нагрузки на асфальт.
Согласно ей, нагрузка на одну ось грузовика не должна превышать 8 тонн — это необходимо для сохранения асфальта.
Шабданалиев объясняет: так как нефтепродукты жидкие, при подъеме или спуске грузовика они меняют свое положение в цистерне — увеличивается и нагрузка на одну из осей, временами превышая положенные 8 тонн. За это водителей и штрафуют.
«Водители требуют ввести новые нормы по этому пункту. Сейчас штраф за такое нарушение от одной до шести тысяч сомов. У нас страна горная — бесконечные подъемы и спуски, и там осевая нагрузка постоянно меняется», — говорит он.
Раз бастуют перевозчики ГСМ, значит изменится цена на топливо?
Директор Ассоциации нефтетрейдеров Улан Кулов говорит, что «в целом» эта забастовка не повлияет на цену топлива.
Он объясняет это тем, что в Кыргызстане ГСМ перевозят около 1000 водителей фур, и только малая часть из них бастует в «Сосновке».