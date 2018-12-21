Источник данных: Нацстатком Кыргызстана

Авторы: Савия Хасанова, Анна Капушенко

Редакторы: Дмитрий Мотинов, Анастасия Валеева

Работа над этим тестом стала возможна, благодаря проекту Internews «Медиа-К», который финансово поддерживают USAID в Кыргызстане в партнерстве с Всемирным банком и IDEM.

Выводы авторов материала могут не совпадать с мнением доноров.