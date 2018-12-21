Что вы знаете о Кыргызстане? Может быть, вы его недооцениваете или, наоборот, идеализируете?
Перед вами 12 вопросов о самых важных показателях развития страны в четырех сферах: здоровье, образование, экономика и окружающая среда. Проверьте себя и узнайте больше о жизни в Кыргызстане. Если ответите неправильно — не переживайте, мы никому не скажем. :)
Источник данных: Нацстатком Кыргызстана
Авторы: Савия Хасанова, Анна Капушенко
Редакторы: Дмитрий Мотинов, Анастасия Валеева
Работа над этим тестом стала возможна, благодаря проекту Internews «Медиа-К», который финансово поддерживают USAID в Кыргызстане в партнерстве с Всемирным банком и IDEM.
Выводы авторов материала могут не совпадать с мнением доноров.