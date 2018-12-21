Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 21 декабря заявил, что Конституцию менять не нужно и добавил, что в 2016 году ее изменили, «несмотря на решение народа». Сравниваем, что он говорил об изменении основного закона полтора года назад и сейчас.

«В 2016 году в стране прошел конституционный референдум, который укрепил новую политическую систему, стал залогом политической стабильности и поступательного экономического развития страны».

«В 2010 году через референдум наш народ проголосовал за то, чтобы Конституция не изменялась до 2020 года. Несмотря на это решение народа, в 2016 году Конституция была изменена ещё раз».

• 21 декабря Жээнбеков выступил на конференции, посвященной 80-летию кыргызского парламента. Там он заметил, что за 25 лет Конституция Кыргызстана менялась 10 раз. Президент считает, что для развития страны и реформ достаточно нынешнего основного закона: «Дело не в Конституции, а в людях, которые уважают или нарушают закон».

• Почти 80% пришедших на референдум 2016 года кыргызстанцев проголосовали за изменение Конституции. Это была инициатива парламента и Алмазбека Атамбаева, который тогда был президентом. Он считал, что поправки в основной закон защитят страну от узурпации власти.

• Против изменений Конституции выступили представители гражданского общества, некоторые парламентарии, бывшие члены Временного правительства и экс-президент Роза Отунбаева. Они говорили, что измененная Конституция нарушит баланс между ветвями власти и приведет к потере демократии.

• В Конституции 2016 года усилили роль премьер-министра и контроль над судьями. Также в ней убрали приоритет международных договоров о правах человека над национальным законодательством. Подробнее об изменениях можно прочесть в нашем справочнике.

• До этого Конституцию Кыргызстана меняли после революции 2010 года. В законе о введении ее в действие оговаривалось, что парламент может инициировать поправки в нее только с 1 сентября 2020 года.