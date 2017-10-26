На пресс-конференции в Бишкеке аксакалы из Таласа потребовали извинений от президента Алмазбека Атамбаева. Они назвали высказывания президента «обидными». До этого Атамбаев заявил, что ему было «стыдно» за митингующих в Таласе, которые отказались слушать строки эпоса «Манас».

Пресс-конференция с выступлением аксакалов из Таласа прошла в Бишкеке 26 октября. Они потребовали от президента извинений за его слова о том, что таласцам должно быть стыдно за отказ слушать строки эпоса «Манас».

Аксакалы посчитали высказывания Атамбаева оскорбительными. В случае если президент не принесет своих извинений, аксакалы пообещали выйти на митинг в защиту их чести и достоинства.

Один из выступающих, Асанбек Дуйшеналиев, напомнил, что в 2010 году 6 апреля таласцы начали противостоять семейному клану Бакиевых, и что революция началась именно в Таласе.

«6 апреля 2010 года таласцы противостояли семейному клану Бакиевых. 7 апреля наши сыновья были на площади без оружия», — сказал Дуйшеналиев.

Еще один выступающий — Торобек Кешенбаев — сказал, что слова Атамбаева стали «обидными».

«То, что сказал Алмазбек Атамбаев, очень обидно для нас. Мы всегда были патриотами, выступали за единство Кыргызстана. Мы хотим напомнить, что и таласцы, и ошане, и нарынцы, и чуйцы являются предками Манаса», — заявил Кешенбаев.

Аксакалы заявили, что готовы слушать эпос только из уст манасчи, а на митинге строки эпоса пытались прочитать с листа.

Критика Атамбаева в адрес таласцев

Глава государства, выступая перед президентскими стипендиатами 18 октября сказал, что был «расстроен», когда таласцы на митинге в поддержку Бабанова не дали полпреду правительства по Таласской области Даиру Кенекееву зачитать слова из эпоса «Манас».

«Когда Кенекеев захотел прочитать строки Манас-ата, молодые люди с криками и свистами не дали ему прочитать. Это стыдно для таласцев», — сказал Атамбаев.

Позже Руководитель аппарата президента Алмаз Усенов заявил, что участники митинга в Таласе, прошедшего 16 октября, должны «покаяться за отказ слушать предсмертные слова Манаса». Усенов назвал поведение демонстрантов «вопиющим фактом».

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