Автомобиль марки «Опель Монтерей» несколько раз перевернулся на трассе в районе села Талды-Суу Ошской области из-за лопнувшего колеса. Погибли три человека, еще четверо находятся в больнице.

В пресс-службе УВД Ошской области в интервью журналисту Kloop.kg сообщили, что авария произошла примерно в 10 утра 29 октября на трассе близ села Талды-Суу Алайского района Ошской области.

«Погиб гражданин республики Таджикистан и еще два гражданина Кыргызстана», — сказали в пресс-службе.

Водитель и три пассажира доставлены в Алайскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

По данным милиции, автомобиль ехал на большой скорости, когда у него лопнуло заднее колесо. После этого внедорожник несколько раз перевернулся. За рулем находился гражданин Кыргызстана.

Фото: Turmush.kg

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