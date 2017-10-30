Автомобиль марки «Опель Монтерей» несколько раз перевернулся на трассе в районе села Талды-Суу Ошской области из-за лопнувшего колеса. Погибли три человека, еще четверо находятся в больнице.
В пресс-службе УВД Ошской области в интервью журналисту Kloop.kg сообщили, что авария произошла примерно в 10 утра 29 октября на трассе близ села Талды-Суу Алайского района Ошской области.
«Погиб гражданин республики Таджикистан и еще два гражданина Кыргызстана», — сказали в пресс-службе.
Водитель и три пассажира доставлены в Алайскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.
По данным милиции, автомобиль ехал на большой скорости, когда у него лопнуло заднее колесо. После этого внедорожник несколько раз перевернулся. За рулем находился гражданин Кыргызстана.
Фото: Turmush.kg
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