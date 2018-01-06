Баткен: На дороге Ош-Лейлек грузовик врезался в ограждение, пролилось 5 тонн горючего

В Баткенской области, на автодороге Ош-Лейлек возле села Мин-Булак грузовик «Howo» врезался в бордюр, и на проезжую часть вылилось пять тонн автомобильного топлива. По словам водителя, причиной аварии стал легковой автомобиль, который пошел на обгон грузовика.

По словам водителя грузовика Малика Токтобаева, он попал в аварию, пытаясь пропустить легковой автомобиль, который пошел на обгон.

«Я двигался по своей полосе, но водитель ехавшей сзади Honda Accord решил обогнать меня. Я постарался уступить ему дорогу, а когда повернул руль, моя машина ударилась об ограждение на трассе. Водитель легковушки, в которой было пять человек, уехал, не остановившись», — сказал он.

На место происшествия прибыли баткенские сотрудники милиции и МЧС.

Инспектор отдела профилактики ДТП Чолпонбай Арстанбеков сообщил, что к грузовику были прицеплены две цистерны объемом в девять и 29 тонн.

«Большая цистерна не повреждена, а в малой образовалась пробоина, вылилось около пяти тонн горючего. Оставшееся топливо мы слили», — сказал он.

Как сообщили в правоохранительных органах, в аварии никто не пострадал.

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