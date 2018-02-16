Бишкек: В школах усилили охрану после нападения на ученицу четвертого класса

Городские власти поручили администрациям школ усилить охрану учебных заведений. Такое решение приняли после инцидента с попыткой изнасилования ученицы четвертого класса в одной из городских школ.

Начальник управления образования города Бишкек Сауле Мейрманова 16 февраля сказала в интервью изданию 24.kg, что администрации школ города должны усилить охрану.

«Мы провели совещание с руководителями охранных агентств, работающих в школах. Начали со школ Октябрьского района. Вопрос по обеспечению безопасности поднимут и на родительских собраниях. Мы призовем усилим контроль во всех школах и садах», — приводит слова Мейрмановой 24.kg

Городской отдел образования призвал администрации школ усилить охрану после того, как 9 февраля неизвестный мужчина попытался изнасиловать ученицу четвертого класса школы №73. Прибывшие по вызову милиционеры задержали подозреваемого.

Сотрудники милиции выяснили, что подозреваемый проник в здание школы, заявив, что он отец одной из школьниц, прошел в женский туалет и напал на ребенка.

Мать девочки рассказала, что та пошла в туалет во время урока и уже собиралась выйти из кабинки, когда увидела в помещении мужчину.

«Он затолкал ее обратно в кабинку и закрыл ей рот ладонью, сказал, чтобы не кричала. Но она сопротивлялась и в этот момент в дверь туалета постучала одноклассница, открыла дверь и она выскочила», — цитирует слова матери пострадавшей издание «АКИпресс».

Нападавший попытался скрыться, но был пойман за пределами школы охранниками и старшеклассниками, после чего его передали милиционерам.

Глава пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов сообщил журналисту Kloop.kg, что задержанный был пьян.

«Во время медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье “Развратные действия”. Сейчас ведется следствие, его водворили в СИЗО на два месяца», — сказал Оморов.

Директор школы №73 в интервью изданию «АКИпресс» заявил, что в тот день в школе дежурили два охранника.

«Дежуривший в тот день сотрудник службы безопасности рассказал, что от мужчины не пахло алкоголем. Он бы точно учуял запах, так как сам непьющий», — приводит слова директора «АКИпресс».

Охранная компания «Скат секьюрити», услугами которой пользуется школа, признала ошибку и уволила сотрудника, который пропустил в школу мужчину.

«Да, охрана допустила промах, но сама же его задержала. Тот сотрудник, который допустил такую ошибку, в тот же день уволен», — сообщил руководитель охранного агентства «Скат секьюрити».

Управление образования наказало заместителя директора по воспитательной работе, заместителя директора по начальной школе и других дежурных учителей — они получили замечания и выговоры.