Минкульт хочет запретить ввоз калпаков в Кыргызстан из соседних стран

Министерство культуры предлагает ввести ограничения на ввоз в страну калпаков из соседних стран. В министерстве это объяснили тем, что в Кыргызстан ввозятся калпаки «изготовленные из некачественных синтетических материалов».

Минкульт вынес законопроект, в котором предложил ограничить ввоз калпаков из соседних стран, на общественное обсуждение 15 февраля.

Министерство объясняет необходимость этой меры тем, что в Кыргызстан «поступает некачественный товар», что «негативно влияет на восприятие иностранными гостями истинного ак калпака».

В минкульте не уточнили, на какие страны ведомство предлагает ввести ограничения на ввоз калпаков.

Законопроект, связанный с калпаком, депутаты парламента предлагали ещё начале января — народные избранники хотели придать головному убору статус культурного символа.

Сейчас этот законопроект находится на общественном обсуждении — если его примут, то официальные лица страны будут обязаны надевать калпак на международных мероприятиях.

Законопроект также предполагает наказания, если калпак будет использован «не по прямому назначению».

Скандал с калпаком

В декабре 2017 года возмущение депутатов и общественности вызвала фотография с конкурса Dog’s Fashion Show 2018, где была запечатлена собака, на которую надели калпак.

Режиссер Ырысбек Жабиров, инициатор Дня калпака, написал открытое обращение в правоохранительные органы с требованием привлечь к уголовной ответственности владелицу животного и организаторов конкурса.

Организаторы фестиваля заявили, что не несут ответственности за костюмы участников и считают, что показ мод — это «просто конкурс». Позже организаторы извинились за то, что допустили к участию в конкурсе собаку в калпаке.

Спустя несколько дней, этот скандал обсудили в парламенте. Некоторые депутаты посчитали, что девушка проявила «неуважение», надев на свою собаку калпак, и должна понести наказание. По их мнению, ГКНБ и генпрокуратура должны изучить этот вопрос и «защитить гордость страны».

29 декабря защитники калпака провели митинг возле торгового центра «БишкекПарк». Протестующие потребовали от администрации комплекса извинений и 10 млн сомов для нужд детдомов и домов престарелых.

В Кыргызстане ежегодно отмечают день калпака — его празднуют 5 марта. 26 июня 2016 года Жогорку Кенеш признал День национального головного убора праздничным днем.

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