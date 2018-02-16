Игры кочевников начнутся 2 сентября

Правительство объявило дату начала третьих Всемирных игр кочевников — спортивные соревнования стартуют 2 сентября на берегу Иссык-Куля.

Пресс-служба правительства сообщила, что церемония открытия игр состоится 2 сентября 2018 года на ипподроме Чолпон-Аты в Иссык-Кульской области.

Премьер-министр Сапар Исаков дал официальный старт подготовки к организации и проведению игр кочевников еще в декабре 2017 года.

По словам Исакова, благодаря Всемирным играм кочевников Кыргызстан «стали узнавать все больше людей на земном шаре», а традиционная конная игра «Кок-бору» была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО от Кыргызстана.

В ноябре 2017 года министр финансов Адылбек Касымалиев заявил, что на проведение третьих игр кочевников выделят 307 млн сомов — это в пять раз меньше, чем выделяли на проведение предыдущих состязаний.

Власти потратили более 1,5 млрд сомов на вторые игры — большая часть средств ушла на строительство ипподрома в Чолпон-Ате и реконструкцию инфраструктуры.

Всемирные игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта народов Центральной Азии, которые проводятся в Кыргызстане каждые два года, начиная с 2014 года.

Для участия в играх приезжали спортсмены из Центральной Азии, Европы, СНГ, США и стран Африки.

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