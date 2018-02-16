Сборная Кыргызстана по футболу сыграет товарищеский матч с Азербайджаном

Национальная сборная Кыргызстана по футболу проведет товарищеский матч со сборной Азербайджана. Встреча пройдет 29 мая в Баку.

Товарищеский матч сборных Кыргызстана и Азербайджана примет стадион «Олимпийский».

Арена была открыта в 2015 году и вмещает в себя 69 890 зрителей.

Кыргызстан встречался со сборной Азербайджана трижды. Впервые команды сыграли в далеком 1993 году. Товарищеский матч прошел в Иране и закончился со счетом 3:2 в пользу Азербайджана.

В 2007 году команды встретились на Кубке Алма ТВ в Шымкенте, тогда с минимальным счетом 1-0 также выиграли азербайджанцы.

Третья встреча национальных сборных прошла в Бишкеке в 2013 году и закончилась нулевой ничьей.

Положение Кыргызстана в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола кыргызская сборная поднялась на один пункт по сравнению с прошлым месяцем и теперь занимает 115-ю строчку.

Азербайджан в мировом рейтинге расположился на 119-м месте.

Соперники Кыргызстана по отборочному раунду Кубка Азии-2019 Индия и Макао сохранили свои позиции, 102-е и 186-е место соответственно. А сборная Мьянмы опустилась на два пункта и расположилась на 140-й строчке.

С Мьянмой кыргызстанцы встретятся уже 22 марта. Перенесенный матч между сборными пройдёт в Южной Корее, а все затраты на перелет, проживание и аренду стадиона покроет кыргызская сторона.

Следующий после Мьянмы соперник кыргызской сборной по отборочному раунду Кубка Азии-2019 — сборная Индии. Сборные сыграют 27 марта в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова.