Привет, дорогой читатель!
Сегодня советами поделюсь я — Айдай Иргебаева, редактор по выходным дням на Kloop.kg.
Я буду очень рада, если вы подпишитесь на нашу рассылку, тем более, что очень скоро письма перестанут выходить на сайте:
Куда сходить?
Если хочется потанцевать, сходите на Asanbay Saturday, где для вас сыграют диджеи Dima Alien и Dowgal. Вход свободный, начало в 23:00.
Узнать больше о Бишкеке можно на пешей прогулке по бульвару Эркиндик. В январском письме Эльдияр уже писал об этом, теперь будет продолжение по маршруту проспект Чуй — Жибек-Жолу. Рассказывать об исторических местах будут на английском языке, а оплата tip-based, то есть вы сами решаете сколько платить.
Есть еще прикольное мероприятие: в Чемодане Зусмановича будет ярмарка Art collaboration: чайная церемония, клевая музыка и милые мелочи на продажу — картины, ловцы снов и украшения. Организаторы обещают «нетипичный вечер, для тех, кто готов ко всяким неожиданностям». Вход свободный, начало в 21:00.
Если вы хотите потренировать разговорный английский в неформальной обстановке, можно сыграть в Имаджинариум на английском языке в это воскресенье. Это простая, но интересная настолка на ассоциации. Вход 200 сомов, начало в 15:30.
Мне нравится, что мы отходим от привычных кафе и клубов, и в Бишкеке постепенно приживается идея культурного отдыха. Например, мастер-классы по живописи, где можно хорошо провести время и научиться рисовать с нуля. На этих выходных их целых три:
• В кофейне Sierra в Таш-рабате с художником Айдаром Касымовым. Стоимость: 1000 сомов (включая все инструменты и кофе-брейк);
• В «Галерее М» с Таалаем Усубалиевым. Стоимость: 600 сомов (акварель) и 1000 сомов (масло). Кстати, в самой галерее сейчас идет выставка;
• Drink&Draw в воскресенье, 18 февраля в Bellagio Erkindik. Там тоже будет Айдар Касымов :)
Еще немного искусства: в воскресенье 18 февраля в Театре оперы и балета имени Малдыбаева ставят балет «Жизель». В детстве меня очень тронула эта постановка, но классика тем и хороша, что в любом возрасте вызовет у вас эмоции.
Что смотреть?
Гиковская часть нашей редакции сходила на закрытый показ «Черной пантеры» — новой картины киновселенной Marvel. Фильм колоритный: яркие костюмы, саундтреки с барабанами, африканские пейзажи. Операторскую работу ребята тоже очень хвалят, поэтому мы советуем смотреть именно в IMAX.
В бишкекских кинотеатрах также стартовала «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсена. У фильма достаточно высокий рейтинг кинокритиков, шесть номинаций на Оскар, а еще в нем дико харизматичный Дэниэл Дэй-Льюис, сыгравший свою последнюю роль.
В картине прекрасно всё — актерская игра, дизайнерские платья, глубокие цвета.
Еще один фильм, которым я хочу с вами поделиться — это «Пацаны» Динары Асановой, действительно легендарного советского режиссера, которая пыталась изменить судьбы тех, кого снимала. На Youtube доступен весь фильм.
Я увидела этот фильм однажды и запомнила навсегда — он был невообразимо прекрасен и ужасен одновременно. Он был жесток, но эта жестокость должна была в нём быть. Черт возьми, это был редкий фильм, который так захватил дух, что до сих пор не отпускает. Я говорю о фильме «Олдбой», если вы его вдруг не смотрели его. На выходных можно посмотреть всю «Трилогию о мести».
Что послушать?
На выходных предлагаю слушать музыку на русском и подпевать. Приятный поп от группы «Моя Мишель» — очень нравится мне и коммерческому директору Улугбеку. Включите погромче «Темные аллеи» и забудьте про холода.
А еще лучше, послушайте, как солистка заново открывает песни Ильи Лагутенко. Это моя любимая песня.
Советую вам мою любимую группу Cardiobeat. Группа часто бывает в Алматы, поэтому есть возможность съездить и послушать вживую. Для меня они — лучшее, что было после Земфиры. Здесь нотки, схожие с ранним «Мумий Троллем», но с более осмысленными текстами. В акустике звучат просто великолепно. Каждый текст чуточку самовлюблен, и это прекрасно.
На Youtube есть их радийный концерт, ну а в Soundcloud можно послушать несколько треков, чтобы оценить.
Здесь Андрей Миронов читает «Золотого теленка» Ильфа и Петрова — не совсем музыка, но слушать и восхищаться тоже можно.
Что почитать?
Предлагаю вам «В погоне за черными радугами» Джереми Рида. Книга о сумасшедшем французском поэте Антонене Арто. У нее чудесный, затягивающий слог. Повествование ведется от лица поэта и его друзей, и именно эту объективность полюбила наша журналистка Саша Титова. Почитайте отрывок из книги, если сомневаетесь.
Интересно будет почитать серию статей Николая Эппле на «Арзамасе»: в них он рассказывает интересные факты о культовых писателях и их работах. Например, интереснейшая статья о Джоне Рональде Толкине.
Надеюсь, вы любите постапокалипсис и фантастику, ведь мои любимые книги — «Пикник на обочине» и «Обитаемый остров» Бориса и Аркадия Стругацких. Они регулярно входят в список различных топов «обязательных для прочтения», а все их работы в свободном доступе. Не пугайтесь страшных «бульварных» обложек, внутри скрывается потрясающий и трагичный мир.
Чем еще можно заняться?
Завернуться в одеяло, как шаурма и смотреть сериал «Викинги». Он займет ваши выходные от рассвета… до рассвета. Проект собрал в себе скандинавские легенды, реальную историю Европы и дичайше харизматичных актеров, у которых ранее не было ярких запоминающихся ролей. Вас ожидают многочисленные бои, интриги и скандинавские боги.
Мне понравился канал о каллиграфии на Youtube. Красивый каллиграфический почерк — редко встречаемое умение. А пока посмотрите на работу художника Покраса Лампаса для Fendi.
На Stepik есть двухчасовой онлайн-курс о поэзии Серебряного века. В школе эта тема не казалась чем-то увлекательным, красота слога Ахматовой, Цветаевой, Маяковского для меня открылись много позже, как и вся трагичность их судеб. Курс бесплатный. А на сайте радио Арзамас можно почитать, откуда вообще появился термин «Серебряный век».
Ну и напоследок, если вас мучает вопрос, как устроена Вселенная (а вдруг) – вот вам совершенно потрясающий курс «Ключевые идеи физики».
Хороших вам выходных! Танцуйте по жизни, как этот Ти-рекс!
Обнимаю,
Айдай.
P.S. Если вы хотите рассказать о своём мероприятии, напишите Азизе на aziza@kloop.kg. В заголовке письма укажите «Хочу в доброе письмо». Если нам понравится, мы обязательно посоветуем вас.
Еще один P.S. Можно даже стать спонсором рассылки, но есть определенные правила. Мы любим наших читателей и хотим им советовать только самое полезное и интересное. Писать тоже Азизе на aziza@kloop.kg с пометкой «Спонсор доброго письма».