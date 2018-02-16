Если вы хотите потренировать разговорный английский в неформальной обстановке, можно сыграть в Имаджинариум на английском языке в это воскресенье. Это простая, но интересная настолка на ассоциации. Вход 200 сомов, начало в 15:30.

Мне нравится, что мы отходим от привычных кафе и клубов, и в Бишкеке постепенно приживается идея культурного отдыха. Например, мастер-классы по живописи, где можно хорошо провести время и научиться рисовать с нуля. На этих выходных их целых три:

• В кофейне Sierra в Таш-рабате с художником Айдаром Касымовым. Стоимость: 1000 сомов (включая все инструменты и кофе-брейк);

• В «Галерее М» с Таалаем Усубалиевым. Стоимость: 600 сомов (акварель) и 1000 сомов (масло). Кстати, в самой галерее сейчас идет выставка;

• Drink&Draw в воскресенье, 18 февраля в Bellagio Erkindik. Там тоже будет Айдар Касымов :)