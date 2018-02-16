СДПК будет сотрудничать с «Единой Россией» в партийном строительстве

Социал-демократическая партия Кыргызстана подписала с «Единой Россией» соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. «Единая Россия» поделится с СДПК опытом в области партийного строительства.

Партии договорились о сотрудничестве 15 февраля. От СДПК подпись поставил Фарид Ниязов, от «Единой России» — Андрей Турчак.

Ниязов заявил, что СДПК готова к сотрудничеству с «Единой Россией» по всем направлениям.

«Мы знаем, какая большая работа проводится в “Единой России” в области партийного строительства. Хотели бы получить консультации в этом важном для нас направлении деятельности», — сказал Ниязов.

Сергей Железняк из «Единой России» сказал, что они готовы помочь СДПК в развитии межпартийного регионального сотрудничества: «У нас есть опыт создания таких форматов, и мы с готовностью поделимся им».

Он добавил, что «Единая Россия» покажет СДПК, как воплощать партийные проекты.

«Мы готовы сделать с вами совместные тематические площадки, либо разработать другие форматы обмена мнениями и опытом, которые будут наиболее полезны и интересны», — сказал он.

СДПК — провластная партия Кыргызстана. Ее члены занимают большинство мест в парламенте, а ее негласный лидер Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 годы.

Премьер-министр Сапар Исаков также является членами СДПК. А нынешний президент Сооронбай Жээнбеков являлся членом партии до ноября 2017 года.

«Единая Россия» — крупнейшая российская партия, её члены также занимают большинство мест в парламенте.

Лидер партии Владимир Путин является действующим президентом России и собирается участвовать в президентских выборах в марте.

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев также входит в партию — в прошлом он был президентом России с 2008 по 2012 годы.