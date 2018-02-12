Кубок Азии-2019: Кыргызстан сыграет против Мьянмы в Южной Корее

Матч отборочного раунда Кубка Азии-2019 между сборными Кыргызстана и Мьянмы пройдет 22 марта в городе Инчхон (Южная Корея).

Отмененный матч отборочного раунда Кубка Азии-2019 между Кыргызстаном и Мьянмой пройдет на стадионе южнокорейского футбольного клуба «Инчхон Юнайтед».

Ранее, на заседании Комитета соревнования Азиатской футбольной конфедерации (АФК), была утверждена дата проведения матча — 22 марта. Тогда же было решено, что команды сыграют на нейтральном поле.

Все расходы, связанные с перелетом, проживанием и арендой стадиона возьмет на себя Федерация футбола Кыргызской Республики.

Встреча сборных Кыргызстана и Мьянмы должна была состояться 5 сентября прошлого года в Бишкеке, но была отменена решением премьер-министра Сапара Исакова «из-за угрозы террористического акта».

Кубок Азии-2019

Сборная Кыргызстана по футболу борется за путевку на Кубок Азии, который пройдет в ОАЭ в 2019 году. В одной группе с кыргызстанцами также команды Индии, Мьянмы и Макао.

По итогам четырех игр сборная Кыргызстана расположилась на втором месте с семью очками в активе. Впереди только сборная Индии, которая уже обеспечила себе место в плей-офф турнира.

За вторую путевку в группе поборются Кыргызстан и Мьянма, которые уже сыграли первый матч друг против друга. Встреча закончилась ничьей.

Сразу после встречи с Мьянмой, 28 марта кыргызстанцы примут на своем поле сборную Индии.

В случае удачного выступления Кыргызстана в отборочном этапе, национальная сборная впервые в своей истории получит шанс сыграть в финальной части крупного континентального турнира.