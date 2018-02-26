Исаков выделил 100 тысяч сомов девочке, оставшейся без ноги после ДТП

Премьер-министр Сапар Исаков выделил 100 тысяч сомов отцу пострадавшей в ДТП девочки — 9 февраля маршрутка сбила его жену и дочь, после чего женщина скончалась, а двухлетний ребенок остался без ноги.

Пресс-служба правительства сообщила, что Исаков распорядился выделить из резервного фонда премьер-министра 100 тысяч сомов для пострадавшей семьи.

Пресс-секретарь премьер-министра Урмат Кабылова сказала журналисту Kloop.kg, что Исаков узнал о трагедии из новостей. По словам Кабыловой, отец сможет получить денежные средства на этой неделе.

«В случае возникновения формальных сложностей, он сможет получить деньги на следующей неделе», — отметила пресс-секретарь.

Авария произошла 9 февраля в Бишкеке на пересечении улиц Элебесова и Витебской — микроавтобус сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе, не успев вовремя затормозить.

После госпитализации пострадавшая скончалась, не приходя в сознание, а девочку доставили в больницу в «крайне тяжелом состоянии». Врачам пришлось ампутировать ногу ребенка.

Глава пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов сказал журналистку Kloop.kg, что виновника аварии водворили в СИЗО — на него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего».

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