Возле 24 школ Бишкека появятся вызывные светофоры

Бишкекские власти оборудуют специальными светофорами перекрестки возле 24 школ города. Школьники смогут безопаснее переходить дорогу — при нажатии на кнопку будет загораться зеленый свет.

В мэрии Бишкека сообщили, что вызывные светофоры появятся в течение года для повышения безопасности школьников. Зеленый свет для пешеходов будет загораться только при нажатии на кнопку.

Светофоры установят возле 24 городских школ:

Школа-гимназия №33, ул. Тоголок Молдо, 73;

Школа-гимназия №67, ул. Боконбаева, 16-31;

Средняя школа №85, жилмассив «Бакай-Ата»;

Средняя школа №25, ул. Гагарина, 25;

Школа-гимназия №31, ул. Павлова, 14;

Средняя школа №55, ул. Гагарина, 11;

Средняя школа №77, ул. Ашар, 4;

Средняя школа № 82, ул. Карсакова,10;

Средняя школа № 14, ул. Карасаева, 73;

Школа-гимназия № 17, 4 микрорайон, 31/1;

Школа-гимназия № 20, 7 микрорайон, 5а;

Школа-гимназия № 26, ул. Койбагарова, 35;

Школа-гимназия № 37, ул. Матросова, 52;

Средняя школа № 60, ул. Ахунбаева, 62а;

Школа-гимназия № 62, ул. Суеркулова, 8;

Средняя школа № 73, ул. Анкара, 17;

Средняя школа № 91, ул. Оберон, 10;

Школа-гимназия № 69, ул. Фатьянова, 10;

Школа-гимназия № 70, ул. Боконбаева, 123;

Средняя школа № 78, ул. Кенеша, 45/1;

Средняя школа № 81, ул. Профессора Зимы, 20;

Средняя школа № 86 в жилом массиве «Калыс-Ордо»;

Средняя школа № 39, ул. Сухэ Батора, №5а;

Средняя школа № 80, ул. Тыналиева, №3/1.

Власти Бишкека в 2017 году установили возле школ рельефные пешеходные переходы и дорожные знаки.

Тема безопасности дорожного движения стала одной из обсуждаемых в 2017 году — в частности, после серии автомобильных аварий с участием школьников.

Например, в мае прошлого года машина насмерть сбила 15-летнего мальчика на пешеходном переходе, а через два дня в аварии погиб еще один школьник.

Согласно статистике за 2017 год, в авариях погибли более 100 детей и еще несколько сотен пострадали.

Власти со своей стороны работают над запуском проекта «Умный город», который включает в себя обеспечением безопасности на дорогах через камеры наблюдения.

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