Экс-ведущая КТРК отсудила у телеканала 60 тысяч сомов

Верховный суд обязал директора КТРК Илима Карыпбекова восстановить в должности ведущей Чынару Капарову и выплатить ей 60 тысяч сомов. Карыпбеков заявил, что «выполнит решение суда».

Пресс-служба Верховного суда сообщила «Азаттыку», что судебное заседание о споре между Капаровой и Карыпбековым прошло 26 марта.

Верховный суд принял решение в пользу Капаровой и обязал Карыпбекова восстановить её в должности ведущей, а также выплатить ей 55 тысяч сомов задержанных с момента увольнения зарплат. Также суд обязал Карыпбекова возместить Капаровой 5 тысяч сомов моральной компенсации.

«Какой бы вердикт суд не вынес, он должен быть исполнен. Я готов и денежную компенсацию выплатить», — сказал Карыпбеков журналисту Kloop.kg

Чынар Капарова сказала журналисту Kloop.kg, что готова снова работать на КТРК.

«У меня будут некоторые условия. На основании их, конечно же, готова работать снова на КТРК. Глава телеканала может сказать, что выполнит постановление суда, но на какую должность он меня посадит, в качестве кого я там буду работать, суть в этом», — сказала она.

Её уволили с телеканала в 2016 году после того, как в эфире новостей Капарова назвала народного поэта Сүйүнбая Эралиева «народным героем». Сама Капарова посчитала, что руководство КТРК могло бы ограничиться предупреджением.