ГКНБ подозревает помощника депутата Турсунбекова в соучастии в присвоении $30 тысяч

Госкомитет нацбезопасности подозревает, что помощник депутата Чыныбая Турсунбекова Нурлан Абдыгул уулу был соучастником в присвоении 30 тысяч долларов парламентских средств.

Новость обновлена в 19:40.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сказал журналисту Kloop.kg, что показания на Абдыгула уулу дал завотделом комитета по международным делам парламента Арсен Закиров. Самого Закирова ГКНБ задержал в феврале по обвинению в присвоении 30 тысяч долларов.

«Помощнику депутата Турсунбекова предъявили обвинения по статьям “Присвоение или растрата вверенного имущества” и “Использование поддельных документов”. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сказал Сулайманов.

Он добавил, что на допрос в ГКНБ также вызвали первого вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева и экс-спикера парламента Чыныбая Турсунбекова. Между ними провели очную ставку.

«15 сентября 2017 года, когда Шадиев был председателем комитета по международным делам парламента, он на имя спикера Жогорку Кенеша Турсунбекова выписал письмо о выдаче из кассы парламента Закирову 2 млн 61 тысячи сомов, предназначенных для вручении премии Айтматова», — объяснил Сулайманов.

Чыныбай Турсунбеков заявил изданию «Азаттык», что готов сотрудничать со следствием, если вина его помощника будет доказана.

«Насколько я понял, подозреваемый обвинил его. Но я на 200 процентов уверен, что мой помощник не имеет к преступлению никакого отношения. Если его вину докажут, вопросов не возникнет. Но я думаю, что доказательств нет. Все документы подготовил Закиров», — сказал депутат.

Для Шадиева это уже не первый допрос в ГКНБ по этому делу. 23 марта его уже допрашивали по делу о хищении средств в парламенте. До этого он в интервью изданию «Азаттык» признал, что действительно подписывал документы о выдаче денег, «не зная этого».

Обвиняемым по делу проходит завотделом комитета по международным делам парламента Арсен Закиров, которого задержали 9 февраля.

По версии следствия, Закиров подделал документы о перечислении 30 тысяч долларов на счет секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ для премии имени Чынгыза Айтматова. Однако после запроса управделами парламента, секретариат ассамблеи отверг получение средств.

Против него возбудили уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Использование поддельных документов». Сейчас Закиров находится в следственном изоляторе при ГКНБ.

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