Привет! Это Азиза, редактор «Добрых писем».
Сегодня наши подписчики получили на почту «Доброе письмо» с советами о том, как интересно провести выходные: куда сходить, чем заняться, что послушать или посмотреть.
На сайте письма больше не будут публиковаться, к сожалению. Чтобы не пропускать интересностей, подпишитесь и вы:
Я люблю эту рассылку, потому что в ней нет ни грамма политики, негатива и информационного шума. Надеюсь, и вам понравится.
Вот примеры наших писем:
У нас еще и канал в Telegram появился, в котором мы делимся самыми интересными ивентами в Бишкеке. Присоединяйтесь.
На этом всё. Отличных вам выходных!
Заглавное фото: Resonance x Hennesy в «Асанбай-центре». Автор: Даниль Усманов