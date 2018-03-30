Привет! Это Азиза, редактор «Добрых писем».

Сегодня наши подписчики получили на почту «Доброе письмо» с советами о том, как интересно провести выходные: куда сходить, чем заняться, что послушать или посмотреть.

На сайте письма больше не будут публиковаться, к сожалению. Чтобы не пропускать интересностей, подпишитесь и вы:

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Я люблю эту рассылку, потому что в ней нет ни грамма политики, негатива и информационного шума. Надеюсь, и вам понравится.

Вот примеры наших писем:

«Добрые письма»: что интересного в Бишкеке 24-25 марта?

«Добрые письма»: что нового 17-18 марта в Бишкеке?

«Добрые письма»: чем заняться на выходных в Бишкеке, 9-11 марта

У нас еще и канал в Telegram появился, в котором мы делимся самыми интересными ивентами в Бишкеке. Присоединяйтесь.

На этом всё. Отличных вам выходных!

Заглавное фото: Resonance x Hennesy в «Асанбай-центре». Автор: Даниль Усманов