Бывший генеральный прокурор Аида Салянова заявила об этом журналистам 15 октября.

«Если говорить в общем, то я от самого [Алмазбека Атамбаева] слышала, что он давал указания [об освобождении Азиза Батукаева]. Это я и рассказала следствию», — сказала она.

Она вновь заявила, что не имеет никакого отношения к освобождению Батукаева из колонии. Салянова — фигурант по этому уголовному делу. Ее поместили в СИЗО, но 15 августа освободили — она заключила сделку со следствием.

Однако адвокат бывшего президента Замир Жоошев опроверг ее слова и заявил, что «в ходе следствия никто из обвиняемых и свидетелей не дал показаний против Атамбаева».

«Аида Салянова также не давала никаких показаний о том, что “Атамбаев своими действиями нарушил закон”», — сказал Жоошев «Азаттыку».

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

Бывший президент — один из четырех обвиняемых по этому делу. Кроме него, обвинительные заключения вручили бывшему генпрокурору Индире Жолдубаевой, экс-советнику главы ГСИН Каныбеку Качкыналиеву и врачу-гематологу Абдухалиму Раимжанову.

Атамбаев трижды проигнорировал вызовы на допрос в МВД, после чего силовики силой его задержали. При этом, бывший президент полтора дня сопротивлялся задержанию и оборонялся от силовиков в своем доме в Кой-Таше. При спецоперации погиб один боец спецназа ГКНБ, около 100 человек получили ранения.