Министерство внутренних дел Кыргызстана сообщило, что сторонник бывшего президента Фарид Ниязов отказался участвовать в следствии «ввиду своего личного решения». Ранее СДПК обвинила следователей в том, что они не ознакомили Ниязова и его адвоката с материалами экспертиз по расследованию конфликта в Кой-Таше.

По сообщению пресс-службы МВД, Фарид Ниязов сам отказался участвовать в следственных действиях еще 5 сентября. Его адвокат Улан Индикеев подписал отказ Ниязова от участия в следствии.

«Следствию не представилось возможным ознакомить его с материалами назначенных экспертиз и их заключениями. Следствие до сегодняшнего дня не воспрепятствовало и не воспрепятствует ознакомлению и предоставлению всех материалов уголовного дела касательно подозреваемого Ниязова», – заявили в пресс-службе МВД.

СДПК сообщила 15 октября, что суд удовлетворил обращение, в котором Ниязов пожаловался на «бездействие следственной группы».

«Следователи не ознакомили подозреваемого Фарида Ниязова и его защитника с постановлениями о назначении экспертиз, тем самым грубо нарушили их право по статьям “Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам уголовного процесса” и “Участие специалиста”», — заявили в СДПК.

Зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила «Клоопу», что если бы Ниязов сам отказался участвовать в следственных действиях, он бы не обращался в суд.

«Его даже не уведомили, что экспертиза была назначена и проведена, поэтому они и обратились в суд. […] Если бы действия [следователей] были законны, суд бы не принял такое решение», – сказала она.

Фарида Ниязова задержали после того, как Алмазбек Атамбаев сдался властям после двух дней сопротивления в своем доме в Кой-Таше в начале августа.

Ниязова поместили в СИЗО-1 до 9 декабря, следователи подозревают его в «Организации массовых беспорядков» и «Захвате заложников». Сторонники Атамбаева сумели взять в плен шестерых спецназовцев ГКНБ, после их неудачной попытки задержания бывшего президента вечером 7 августа.