Более 60 сотрудников управления градостроительства и архитектуры вышли на забастовку 15 октября. Митингующие заявили, что начальство ведомства занимается «безосновательными денежными сборами», а также выразили недовольство «отношением со стороны руководства».

Вышедшие на митинг сотрудники сообщили изданию «Turmush», что за последний год они стали свидетелями «ряда коррупционных проявлений» после смены прошлого руководителя.

«С некоторых сотрудников собирают до 1000 долларов. Мы готовы рассказать об этих фактах открыто», — заявили они.

По их словам, еще в июне они отправили обращение, с жалобами на руководство в районную администрацию. Его в течении пяти месяцев рассматривало госагентство архитектуры и строительства. Но в итоге к работе вернулось начальство, на которое прежде жаловались сотрудники.

«Насколько нам известно, в соответствии с законодательством, нас должны были ознакомить с результатами работы комиссии. Среди сотрудников есть и те, кто поддерживает руководство. Но их всего пять человек, все остальные высказывают критику», — сообщили митингующие.

На момент публикации материала, журналисту «Клоопа» не удалось связаться с управлением градостроительства и архитектуры.