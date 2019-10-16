Фото: фейсбук Улана Примова.

В селе Гулчо Ошской области 15 октября прошло открытие арки у въезда в населенный пункт. По информации Kaktus Media, депутат Улан Примов выделил девять млн сомов на ее постройку.

«Это подарок для моих сельчан. Считаю, что в Алайском районе тоже должна быть своя достопримечательность», — написал Примов на своей странице в фейсбуке.

Однако сам Примов не указал, сколько стоило строительство арки.

На церемонии открытия были первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, депутаты Жогорку Кенеша, полпред правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев и около 500 жителей Алайского района.

Строительство арки началось еще в 2016 году, и изначально местные власти планировали выделить деньги на ее возведение. Но предложенной ими суммы оказалось недостаточно.