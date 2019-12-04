«Гражданская инициатива интернет политики» опубликовала юридическое заключение по факту задержания блогера Автандила Жоробекова (в материалах дела Афтандил Жоробеков), админа паблика «БеспределKG». ГИИП считает это «недопустимым усилением со стороны спецслужб» контроля за интернет-пользователями. Приводим вам доводы организации.

Контекст: Госкомитет нацбезопасности после задержания Жоробекова сообщил, что его задержали за «разжигание межрегиональной розни», только вот в пресс-релизе ведомства было написано, что «рознь» разжигалась не в посте, а в комментариях под ним. Получалось, что блогера водворили в изолятор за то, что в комментариях поругались другие люди или фейковые аккаунты. Позднее ГКНБ прислал журналистам скрины постов, якобы за которые был задержан блоггер — там были публикации про ситуацию на таджикско-кыргызской границе и беглом кыргызском президенте Курманбеке Бакиеве. Но в постановлении суда указан другой пост паблика — о связи президента Сооронбая Жээнбекова с бизнесменом Хабибуллой Абдукадыром, связанным с контрабандой и незаконным выводом более 700 миллионов долларов из Кыргызстана. Жоробекову грозит до 10 лет срока.

Оригинал публикации можно прочесть на сайте ГИИП.

Комментарии могут писать фейки

Технически существует возможность намеренно направить «заказных комментаторов», чтобы неугодного владельца/администратора страницы (кому угодно — конкуренту, недоброжелателю или власти) подвести под уголовную статью […]

Различные силы Кыргызстана часто прибегают к услугам троллей и фейковых-аккаунтов; интересы отдельных лиц защищают целые армии ботов и троллей, чтобы сформировать желаемую повестку в социальных сетях. Эти факты свидетельствуют о том, что фейковая армия действительно влияет на формирование общественной повестки. Есть масса примеров того, как фабрики троллей влияли на исход событий. Наиболее известный пример — это влияние «троллей» на исход президентских выборов в США в 2016 году.

Пользователи не обязаны проверять информацию

Законодательство Кыргызской Республики не содержит и не может содержать, в силу международных норм, (…) обязательств пользователей по ограничению распространения информации в Интернете […].

Пользователи социальных сетей, администраторы/модераторы страниц в соцсетях не обязаны предварительно проверять достоверность информации и/или удалять недостоверную или провокационную информацию. Владелец сайта/страницы не может и не должен […] нести ответственность за содержание комментариев, которые оставлены на его сайте/странице посторонними пользователями, за материалы, размещаемые его читателями в комментариях.

Владелец сайта/страницы должен нести ответственность за содержание собственной информации, размещенной по своей воле, а не за содержание всех комментариев, которые оставлены на его сайте/странице посторонними пользователями.

Блогер — не журналист

Блогеры, администраторы, владельцы страниц в любой социальной сети не являются журналистами. […] Противоправно и не обоснованно применять к ним обязанности журналистов […] — проверять достоверность информации, или обращаться к специалистам для проверки сведений, подготовленных к публикации, не заниматься распространением слухов под видом достоверных сообщений, и соответственно осуществлять постоянную самостоятельную модерацию и редактуру комментариев других пользователей, оставленных на сайте/странице.

Наказание за критику власти

Более опасной выглядит логика следствия, если Жоробекову в вину вменяется изложение в своем высказывании на странице в соцсети «ложных и провокационных сведений о том, что глава государства якобы является соучастником коррупционного преступления», т.е. за критику действующей власти.

В статье 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» не говорится о том, что нельзя дискредитировать или критиковать власть. Такой статьи (за критику действующей власти), влекущей уголовную ответственность, в нашем законодательстве также нет.

Такая интерпретация следственными органами указанного факта публикации, прямо нарушает Конституцию Кыргызской Республики и Всеобщую декларацию прав человека […].

[…] Попытка в уголовно-правовом порядке ограничения свободы выражения мнения гражданином Кыргызской Республики на своей странице в соцсети прямо противоречат указанным фундаментальным положениям нормативных правовых актов – Конституции Кыргызской Республики, которая имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргызской Республике, а также общепризнанным принципам и нормам международного права, являющихся составной частью правовой системы Кыргызской Республики.

С учетом изложенного, полагаем действия правоохранительных органов по привлечению к уголовной ответственности гражданского активиста по сути являются инструментом цензуры, запугивания граждан, и сами ведут к нагнетанию и накалу протестного настроения, вызывают раскол в обществе.