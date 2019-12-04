Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева 3 декабря высказалась об ажиотаже вокруг феминистской выставки Feminnale в музее ИЗО, на которой один из перформансов представила обнаженная женщина.

Выступление датчанки Джули Сэйвери вызвало нападки членов движения «Кырк Чоро» на организаторов выставки современного искусства и последовало увольнением директрисы музея Миры Джангарачевой. Министерство культуры не поддержало искусство, а поддержало нацпатриотов и запретило показывать несколько экспонатов выставки, назвав их провокационными.

Ранее Отунбаева также опубликовала большую колонку об искусстве, проблемах женщин и цензуре, которую можно прочитать здесь.

Мы публикуем видео ее речи с презентации книги Омурбека Текебаева.