Замминистра внутренних дел Памир Асанов сообщил о том, что убитый таксист Хусан Керимов мог быть курьером и перевозить деньги из Кыргызстана в Турцию, но пока у МВД нет доказательств этих фактов.

«Мы сейчас не можем голословно говорить, должны основываться на фактах. Всех, кто причастен к делу, проверяем. Все версии должны быть подкреплены доказательствами. Направлены также запросы в правоохранительные органы Турции. По получении ответов дадим полноценную информацию», — отметил он.

Он добавил, что все факты о выводе денег из Кыргызстана будут проверены. Мы уже направили поручения во все госорганы. Материалы объемные, необходимо время», — сказал замминистра.

Начальник следственной службы МВД Сыргак Айткулов также сообщил, что у владельца кафе «Мадина» Хуфура Абдурахемана, убитого в Нарынской области в середине октября, нет связи с Айеркеном Саймаити.

«В рамках расследования уголовного дела об убийстве восемь человек доставлены в следственные органы. Есть доказательство причастности семи человек. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — добавил он.

Хуфур Абдурахеман, 37-летний этнический уйгур из Китая, пропал 4 октября. Он владел кафе «Мадина» недалеко от одноименного рынка в Бишкеке и торговал тканями в переоборудованном грузовом контейнере.

Почти через две недели сотрудники милиции задержали восьмерых подозреваемых, среди которых – член организованной преступной группы и двое бывших милиционеров. Они рассказали, что мужчину похитили, убили, а его тело закопали в Нарынской области. Тело Хуфура Абдурахемана обнаружили в ночь на 19 октября.

По словам Айеркена Саймаити, Абдурахеман был «коллектором», который регулярно собирал сбережения других торговцев для перевозки за границу.

Таксист Хусан Керимов был убит 22 октября. Милиция обнаружила его тело со следами насильственной смерти в багажнике его же машины у аэропорта «Манас».

Милицией были задержаны двое подозреваемых, которые на момент преступления уже отбывали срок в колонии-поселения — один за кражу, изнасилование и разбой, другой — за контрабанду и хранение наркотиков.

По словам Саймаити, он тоже был одним из сотрудничавших с ним курьеров, вывозивших деньги за границу.

Китайский бизнесмен Айеркен Саймаити был убит 10 ноября в кафе при одном из стамбульских отелей. Перед смертью он успел передать данные о масштабах контрабанды. Мужчина сообщил, что работал на бизнесмена Хабибулу Абдукадыра, которому и принадлежала контрабанда, сотрудничал с экс-зампредом таможни Раимом Матраимовым, и незаконно вывез из страны более 700 миллионов сомов.

Турецкая полиция после убийства задержала четырех подозреваемых в его убийстве.