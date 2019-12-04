Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев еще не получил приглашение на допрос в ГКНБ по материалам журналистского расследования о выводе $700 миллионов из Кыргызстана. Об этом «Клоопу» 4 декабря сообщил пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев.

Но момент публикации материала, «Клоопу» не удалось выяснить, когда сотрудники ГКНБ вызовут премьера на допрос.

Ранее в Госкомитете нацбезопасности заявили, что «допросят всех лиц, причастные к расследованию». Среди члены рабочей группы по проведению инаугурации президента Фарид Ниязов, Мухаммедкалый Абылгазиев, Турдуназир Бекбоев и другие.

Приглашения на допрос уже получили двое журналистов-расследователей «Азаттыка», экс-депутатка и ныне политактивистка Ширин Айтматова.

Позвонил очень вежливый молодой человек из ГКНБ. Хочет привезти повестку на допрос. Сегодня вроде как в 16.00 мой допрос. Попросила поменять время, а то дети придут из школы, а мама в ГКНБ 😬 — Shirin Aitmatova (@AitmatovaShirin) December 4, 2019

Лидер парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов уже побывал на допросе в ГКНБ, также как и его коллега Дуйшон Торокулов.

Вызовы на допрос в ГКНБ происходят на фоне недавнего журналистского расследования о коррупции на таможне и выводе $700 миллионов из Кыргызстана. Перед смертью информатор журналистов Айэркен Саймаити успел передать журналистам документы, раскрывающие источник денег – подпольную грузовую империю под управлением влиятельной семьи со связями в правительстве.

Сейчас правоохранительные органы заняты делом о его убийстве.