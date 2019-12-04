Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев еще не получил приглашение на допрос в ГКНБ по материалам журналистского расследования о выводе $700 миллионов из Кыргызстана. Об этом «Клоопу» 4 декабря сообщил пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев.
Но момент публикации материала, «Клоопу» не удалось выяснить, когда сотрудники ГКНБ вызовут премьера на допрос.
Ранее в Госкомитете нацбезопасности заявили, что «допросят всех лиц, причастные к расследованию». Среди члены рабочей группы по проведению инаугурации президента Фарид Ниязов, Мухаммедкалый Абылгазиев, Турдуназир Бекбоев и другие.
Приглашения на допрос уже получили двое журналистов-расследователей «Азаттыка», экс-депутатка и ныне политактивистка Ширин Айтматова.
Лидер парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов уже побывал на допросе в ГКНБ, также как и его коллега Дуйшон Торокулов.
Вызовы на допрос в ГКНБ происходят на фоне недавнего журналистского расследования о коррупции на таможне и выводе $700 миллионов из Кыргызстана. Перед смертью информатор журналистов Айэркен Саймаити успел передать журналистам документы, раскрывающие источник денег – подпольную грузовую империю под управлением влиятельной семьи со связями в правительстве.
Сейчас правоохранительные органы заняты делом о его убийстве.