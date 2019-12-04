На заседании парламента вице-спикер Аида Касымалиева, задавая вопрос главе Государственной регистрационной службы Алмазу Мамбетову, рассказала о том, что незаконно выданные кыргызские паспорта выходят действительными в базе данных российской полиции.

«Мигранты из Узбекистана рекламируют и продают эти паспорта. Когда иностранец с таким паспортом попадается в руки правоохранительных органов, то выясняется, что паспорта были выданы у нас в Сузаке или в другом месте. При проверке через ПИН выясняется, что это неподдельные документы. Какие мероприятия вы проводите по предотвращению незаконной выдачи паспортов?» — спросила Касымалиева.

Алмаз Мамбетов заявил, что получить паспорт нового образца невозможно без сдачи биометрических данных.

«Как вы сами знаете, паспорта национального образца у нас начали выдавать с 1994 года. Они выдавались до 2005 года. После этого ввели новые образцы и по инструкции мы не запрашивали дополнительных документов для обмена паспорта. Сейчас паспорта нового образца не выдают без сдачи биометрики, если есть факты, то пусть предоставят», — ответил Мамбетов.

По информации МВД, в 2019 году было зарегистрировано 36 случаев выдачи поддельных паспортов. Один из известных фактов — выдача поддельного паспорта Айеркену Саймаити на имя Эркина Самятова. Саймаити — фигурант расследования радио о незаконном выводе более 700 млн долларов из Кыргызстана, который был убит 10 ноября в Стамбуле.

Как стало известно, паспорт ему был выдан в отделе ГРС Сузакского района Джалал-Абадской области. Ведущему специалисту отдела было предъявлено обвинение за «незаконную выдачу паспорта», «злоупотребление должностным положением» и «подделку документов».

Однако, Сузакский районный суд своим постановлением прекратил судебное производство в отношении ведущего специалиста в связи с истечением срока давности.