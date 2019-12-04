Госкомитет нацбезопасности 4 декабря потребовал физического присутствия журналистов радио «Азаттык» на допросе по материалам журналистского расследования о коррупции на таможне и незаконном выводе $700 миллионов из Кыргызстана.

Ранее редакция «Азаттык Медиа» ответила, что журналисты готовы ответить на все вопросы по видеосвязи, так как находятся за границей.

Однако в ГКНБ заявили, что участие в следственном действии через скайп или другие технические средства не представляется возможным и на допросе нужно присутсвовать.

«В этой связи […] просим обеспечить явку Ыдырыса Исакова и Мухаммедали Токтакунова в следственный орган ГКНБ», — Сообщает ГКНБ.

Ранее ведомство также вызвало на допрос гражданских активистов, депутатов парламента Алтынбека Сулайманова, Дуйшона Торокулова и экс-депутатку, ныне политактивистку Ширин Айтматову.

Допросы в ГКНБ

ГКНБ 2 декабря пригласил на допрос тех, кого считает причастным к журналистскому расследованию. Однако полный список лиц, вызванных на допрос не был оглашен. В пресс-релизе они именуются как «и другие».

Сейчас правоохранительные органы заняты делом об убийстве информатора журналистов — китайского бизнесмена Айэркена Саймаити, который перед смертью успел передать данные о масштабах контрабанды. Мужчина сообщил, что работал на бизнесмена Хабибулу Абдукадыра, которому и принадлежала контрабанда, сотрудничал с экс-зампредом таможни Раимом Матраимовым, и незаконно вывез из страны более 700 миллионов сомов.

По делу об убийстве Саймаити были допрошены экс-консул в Турции Эркин Сопоков и экс-зампред таможни Раим Матраимов. Матраимов был отпущен спустя пять часов, а Сопоков водворен в изолятор — его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, ведь убитый пользовался его автомобилем. Дипломат не может передавать служебную машину постороннему лицу, к тому же разыскиваемому в Кыргызстане.