LIVE: Реакция властей на новое расследование о «теневых курьерах» От Айдай Иргебаева - 04 декабря 2019 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 1 min read Tweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА МВД не нашло связи между убитыми бизнесменами Абдурахеманом и Саймаити Абылгазиева еще не приглашали на допрос Журналисты «Азаттыка» должны лично прийти на допрос — ГКНБ Дело бывшего вице-премьера Зилалиева пересмотрят из-за смены судьи Как клан Абдукадыр перевозил миллионы долларов через теневых курьеров