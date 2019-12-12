Оппозиционный политик и бывший депутат Равшан Жээнбеков был задержан поздно вечером 12 декабря и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Политик подтвердил своё задержание в вотсап-переписке с журналистом «Клоопа»: в 23:06 он написал, что его везут в ИВС.

Задержание Жээнбекова связано со штурмом дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в начале августа этого года.

Тогда Атамбаев, которому власти предъявили обвинения в коррупции, отказался сразу сдаваться спецназу и в течение двух дней вместе со сторонниками оборонялся из своего дома.

В ходе тех столкновений погиб один спецназовец, ещё шестеро спецназовцев были обезоружены внутри дома Атамбаева и, как утверждают власти, удерживались в заложниках сторонниками бывшего президента.

В течение штурма и столкновений Равшан Жээнбеков находился среди сторонников Атамбаева возле дома экс-президента.

«Спутник», со ссылкой на пресс-службу ГУВД, сообщил, что Жээнбекова задержали «в рамках досудебного производства» по статьям «Организация массовых беспорядков» и «Захват заложников».

Жээнбеков ранее уже пять раз вызывался на допрос по делу о штурме. Ранее он настаивал на том, что не был причастен к захвату заложников и считает себя невиновным.