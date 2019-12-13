Директор «Радио Свобода» Джейми Флай прокомментировал иск семьи Матраимовых против журналистов «Азаттыка» о защите чести — отстаивать достоинство клану пришлось на фоне журналистского расследования о коррупции на таможне. После иска семьи Свердловский райсуд сразу же вынес определение об аресте банковских счетов «Азаттыка» на 22,5 млн сомов.

Флай посчитал это «возмутительным нападением на деятельность и независимость Радио «Азаттык», а также угрозой для его журналистов и сотрудников».

«Это также противоречит твердому обещанию президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, которое он дал мне при личной встрече в августе, – поддерживать независимую журналистику и бороться с коррупцией в стране. Я настаиваю на немедленном освобождении средств на нашем счете», – прокомментировал Флай.

Летом этого года Сооронбай Жээнбеков заявлял, что журналистские расследования «Азаттыка» «очень важны в борьбе с коррупцией и что он отслеживает публикации».

Суд также арестовал банковские счета «Клоопа» и информагентства 24.kg. По данным суда, суммы исков о защите чести и достоинства Матраимова составили: 22,5 миллиона сомов (почти 320 000 долларов) к «Азаттыку», 12,5 миллиона (177,7 тысяч долларов) к «Клоопу», 15 миллионов (213,2 тысячи долларов) к 24.kg и 10 миллионов сомов (около 142,2 тысяч долларов) отдельно журналисту «Азаттыка» Али Токтакунову.