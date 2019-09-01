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Глава Российско-Кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев пропал 31 августа около 18 часов, когда переплывал Иссык-Куль. Его нашли спустя 8 часов поисков, в примерно 2 часа 1 сентября на берегу возле села Бар-Булак.

По словам Асрандиев, до берега он доплыл сам. Он участвовал в заплыве между селами Тору-Айгыр и Кара-Талаа, когда около 17 часов начался шторм и сопровождавшая пловца лодка отстала и потеряла его из виду.

«После этого плыл семь часов и примерно в 00:20 доплыл до берега возле села Бар-Булак. Потом пошел вдоль берега к маяку и примерно в 02:00 меня подобрали спасатели», — рассказал Асрандиев в интервью изданию «Спутник».

Асрандиева в воде искали два теплохода, к поиску главы фонда были привлечены спасатели и местные жители. По его словам, он провел в воде 19 часов. Сопровождавший Асрандиева Нарынбек Кемелов — тот, кто находилсяв лодке, тоже был найден. Он был на середине озера в надувной моторной лодке, которая к моменту спасения была спущена.





