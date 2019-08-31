Пограничники сообщили об очередном конфликте на кыргызско-таджикской границе. На этот раз причиной перебрасывания камнями стала укладка асфальта — таджикская сторона делала это на неописанном участке.

«Пограничники попросили остановить работы, но соседи не отреагировали, тогда военнослужащие произвели предупредительный выстрел в воздух. Их пытались закидать камнями, и в конфликт вмешались жители Кыргызстана», — сообщила Госпогранслужба.

Асфальтирование дороги остановили, конфликт был исчерпан после встречи с местными жителями пограничников, милиционеров и местных властей. Таджикистан пока не прокомментировал инцидент. О пострадавших не сообщается.

Из-за несогласованных участков госграницы между жителями приграничных территорий постоянно происходят конфликты — например, неделей ранее перепалка началась из-за того, что кыргызстанец строил забор на своем участке, до этого причиной были строительство дороги, установка флагштока, строительство моста, разделение поливной воды и драки подростков.

За этот год уже дважды приходилось эвакуировать жителей одного из приграничных участков, так как конфликт приобретал серьезные обороты. Президентам двух стран пришлось встретиться и обсудить вопрос несогласованных границ.