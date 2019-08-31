Посол Великобритании и Северной Ирландии в Кыргызстане Чарльз Гарретт поздравил кыргызстанцев с Днем независимости. Свое короткое обращение на кыргызском языке он опубликовал в социальной сети Твиттер.

Гарретт пожелал стране процветания, а ее гражданам — здоровья.

Чарльз Гарретт стал послом Великобритании в Кыргызстане в июне этого года и активно ведет социальные сети. Он часто публикует видео, в которых беседует с кыргызстанцами, рассказывает о своей работе и даже катается в троллейбусе. Например, он рассказал подписчикам в твиттере о покупке мяса на Аламединском рынке Бишкека и помидоров на Ошском рынке.