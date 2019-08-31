Президент Сооронбай Жээнбеков выступил с речью в честь Дня независимости Кыргызстана. Он говорил о ценности свободы и независимости, единстве народа, отказе от деления на север и юг, ссылался на эпос «Манас». Довольно весомую часть речи он посвятил важности прозрачной работы властей.

Жээнбеков заявил, что для достижения «намеченных целей» «необходимо, чтобы власть работала добросовестно и прозрачно», и в случае честной работы народ поддержит эту власть.

«Власть превратилась в источник обогащения, а не справедливого управления страной и служения народу», — заявил президент. По его словам, «за четверть века коррупция в ветвях власти превратилась в проблему на уровне национальной трагедии».

Жээнбеков пообещал «честно и безупречно выполнять свои обязанности» и отметил, что «власть не может требовать честности от других, не будучи чистой сама». Он считает, что Кыргызстану «как воздух и вода» нужны единство народа и «нравственность» госслужащих.

По словам президента, начатые реформы были прекращены «по политическим причинам», но будут возобновлены.

«Достигнем конкретных результатов в обеспечении правосудия, прозрачности государственного управления, эффективной цифровизации страны. Будут реализованы новые инициативы в сфере экономики, образования, здравоохранения, в вопросах обеспечения безопасности и укрепления демократии», — пообещал Жээнбеков. Также он заявил, что Кыргызстан продолжит сотрудничество с соседями, партнерами по ЕврАзЭС, ШОС, ОДКБ и странами Востока.

Президент не уточнил, какие «политические причины» мешали исполнению реформ.

Кыргызстан получил независимость 28 лет назад — это выступление на Дне независимости уже второе за время правления Жээнбекова. Год назад он также говорил о единстве, свободе и ссылался на эпос «Манас», но не говорил о прозрачности работы властей.

За этот год президент Жээнбеков и его оппонент и предшественник Алмазбек Атамбаев перешли из скрытого неподтвержденного конфликта в открытую конфронтацию, приведшую к лишению неприкосновенности бывшего лидера, штурму его резиденции и его аресту.

Против Атамбаева заведены несколько антикоррупционных дел, он и его сторонники обвиняют власти в предвзятости, коррупции и клановости. За прошедший год СМИ регулярно сообщали о назначениях на госдолжности родственников брата президента Жээнбекова, премьер-министра Абылгазиева, бывшего зампреда Таможенной службы Матраимова и его брата депутата.





